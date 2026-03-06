Skibergsteigen: Paller/Hösch leer aus – Nachwuchs holt EM-Gold

SID 06.03.2026 • 11:51 Uhr Bei der EM in Aserbaidschan räumt dagegen der Nachwuchs weiter ab.

Die deutschen Skibergsteiger Tatjana Paller und Finn Hösch haben bei der EM in Aserbaidschan eine Medaille im Einzelwettbewerb klar verpasst. Einen Tag nach dem gemeinsamen dritten Platz im Mixed wurde Paller bei den Titelkämpfen in Shahdaq auf der Langdistanz Neunte, Hösch belegte Rang 20.

Bonnet und Murada dominieren mit klarem Vorsprung

Paller fehlten 8:01 Minuten auf die Europameisterin Giulia Murada aus Italien, das Podium war für sie fast sieben Minuten entfernt. Silber ging an die Schweizer Sprint-Olympiasiegerin Marianne Fatton, Bronze an Alba De Silvestro aus Italien. Hösch lag fast 14 Minuten hinter Sieger Remi Bonnet aus der Schweiz, der sich vor seinem Landsmann Thomas Bussard und dem Österreicher Johannes Lohfeyer durchsetzte.

Euringers Gold-Hattrick, Walters Coup – DSV-Talente glänzen

Auf den deutschen Nachwuchs war auch am dritten der vier Wettkampftage Verlass. Helena Euringer sicherte sich nach ihren Erfolgen im Sprint und mit der Mixed-Staffel ihre dritte Goldmedaille im U20-Bereich. Auch bei den U20-Junioren stellt Deutschland mit Silas Walter den neuen Europameister. Er setzte sich vor seinem Teamkollegen Moritz Bauregger durch, der im Sprint Bronze und mit Euringer im Mixed den Titel geholt hatte.