Snooker-WM bleibt bis 2045 im Crucible – Vertrag steht

SID 24.03.2026 • 14:42 Uhr Die langfristige Bindung an Sheffield ist perfekt. Umbauarbeiten sollen die Kapazität erhöhen und den Standort langfristig sichern.

Das Crucible Theatre in Sheffield bleibt langfristig die Heimat der Snooker-WM. Darauf einigten sich die World Snooker Tour und der Stadtrat, das Turnier wird demnach mindestens bis 2045 am bisherigen Austragungsort stattfinden. Die Weltmeisterschaft geht seit 1997 jährlich in der englischen Grafschaft South Yorkshire über die Bühne. Der bisherige Deal wäre 2027 ausgelaufen.

Crucible-Modernisierung: Snooker-WM weicht kurzzeitig aus

Zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist eine Modernisierung des Theaters. Nach der Ausgabe 2028 beginnen die Arbeiten, bei denen bis zu 500 zusätzliche Sitzplätze entstehen sollen. Während des Umbaus wird die WM für eine Ausgabe an einen anderen Standort in Großbritannien verlegt, anschließend kehrt sie in das erneuerte Crucible zurück. Der Vertrag enthält zudem eine Option auf eine Verlängerung bis 2050.

Standortsuche: Hearn und O’Sullivan denken global

Die Zukunft des nur rund 980 Zuschauer fassenden Hauses war zuletzt offen gewesen. Promoter Barry Hearn hatte wiederholt auf Alternativen verwiesen und einen möglichen Standortwechsel ins Spiel gebracht. Auch Starspieler Ronnie O’Sullivan nannte in der Vergangenheit etwa Saudi-Arabien oder China als mögliche Austragungsorte.

Hearn schwärmt vom legendären Crucible

„Seit über 50 Jahren organisiere ich Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt, aber kein Ort auf diesem Planeten bedeutet mir so viel wie das Crucible“, sagte Hearn nun: „Ich bin sehr glücklich, dass wir nach einer langen Reihe von Treffen und Gesprächen nun endlich eine Vereinbarung getroffen haben, die Weltmeisterschaft an ihrem historischen Austragungsort – dem Crucible – auszutragen.“

Turniertermine: WM vom 18. April bis 4. Mai