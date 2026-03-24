DOSB attackiert Sportfördergesetz: Streit um Leipzig-Standort

SID 24.03.2026 • 18:00 Uhr Am Mittwoch soll sich das Kabinett mit dem Gesetz befassen. Auch der überarbeitete Entwurf sorgt weiterhin für Unmut.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sieht mit Blick auf das geplante Sportfördergesetz weiter Optimierungsbedarf und hat das Vorgehen der Politik kritisiert. Es bestehe „noch immer keine Augenhöhe zwischen der Politik und dem organisierten Sport“, sagte Otto Fricke, Vorstandsvorsitzender des DOSB, am Dienstag.

Kabinettsrunde: Neuer Entwurf, aber weiterhin Verbesserungsbedarf

Am Mittwoch soll sich das Kabinett mit dem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen, überarbeiteten Papier befassen. Nachdem der ursprüngliche Entwurf des Bundeskanzleramts von Ende Oktober für reichlich Unmut gesorgt hatte, sehe man „trotz wichtiger Annäherungen“ auch in der neuen Fassung „weiterhin Optimierungspotenzial“, sagte Fricke.

Verwunderung über Leipzig als Zentrale der neuen Sportagentur

Insbesondere zeigte sich der Funktionär „verwundert über die gesetzliche Vorfestlegung auf den Standort Leipzig als Sitz der geplanten Leistungssportagentur“, so Fricke. Diese soll laut Gesetzentwurf über die Verteilung der Bundes-Fördermittel entscheiden.

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