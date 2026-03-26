Sportfördergesetz: DOSB-Chef Fricke attackiert Politikmacht

SID 26.03.2026 • 14:10 Uhr Der DOSB-Vorstandsvorsitzende ist auch mit dem überarbeiteten Entwurf nicht glücklich.

Auch mit dem überarbeiteten Entwurf des Sportfördergesetzes ist Otto Fricke nicht glücklich. „Trotz der Verbesserungen sehen wir weiterhin Optimierungspotenzial, das wir dem Bundeskanzleramt nach eingehender Prüfung detailliert benennen werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) der Frankfurter Rundschau.

Gesetz passiert Kabinett, Bundesrat offen

Am Mittwoch hatte der Referentenentwurf des Gesetzes das Bundeskabinett passiert und damit die nächste formale Hürde genommen. Noch fehlt die Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates.

Fricke kritisiert Stiftungsrat-Dominanz

Kritik übte Fricke erneut an der Zusammensetzung des Stiftungsrates der Spitzensportagentur, die laut Gesetzentwurf über die Verteilung der Bundes-Fördermittel entscheiden soll. „Wir müssen die Spitzensportförderung auf Augenhöhe gestalten“, so Fricke, „ich muss schon kritisch anmerken, dass eine Zweidrittel-Mehrheit der Politik keine Augenhöhe ist.“ Sechs Vertreter aus der Politik und drei aus dem organisierten Sport sind vorgesehen.

Handlungsauftrag auch für Politik