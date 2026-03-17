Turnen: DTB trennt sich von Ex-Biles-Trainerin Boorman

SID 17.03.2026 • 12:33 Uhr Die US-Amerikanerin war nach Aufkommen der Missbrauchsvorwürfe vor einem Jahr nach Stuttgart geholt worden.

Die ehemalige Trainerin der Weltklasse-Turnerin Simone Biles, Aimee Boorman, wird nicht länger für den Deutschen Turner-Bund (DTB) am Bundesstützpunkt in Stuttgart arbeiten. Wie der DTB am Dienstag mitteilte, habe man sich mit Boorman auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Die US-Amerikanerin hatte ihre Tätigkeit dort erst vor einem Jahr angetreten, nachdem im Zuge der Missbrauchsvorwürfe am Standort in Stuttgart ein Trainer und eine Trainerin freigestellt worden waren.

Zur Begründung der Trennung von Boorman schrieb der DTB: „Trotz großem Bemühen von allen Seiten hat die Zusammenarbeit in Stuttgart nicht so funktioniert, wie es gewünscht und erforderlich gewesen wäre.“ Das vorzeitige Ende der ursprünglich bis Ende 2028 vereinbarten Zusammenarbeit sei „gemeinsam und einvernehmlich“ beschlossen worden. Boorman hatte zwischen 2005 und 2016 Simone Biles trainiert, die mit 30 Weltmeisterschaftsmedaillen und elf olympischen Medaillen als die bislang erfolgreichste Turnerin der Geschichte gilt.

Boorman startete in Stuttgart im März des vergangenen Jahres nur wenige Wochen nachdem der Stützpunkt von schweren Vorwürfen teils ehemaliger Turnerinnen erschüttert worden war. Frühere Athletinnen hatten unter anderem „systematischen körperlichen und mentalen“ Missbrauch angeprangert.

Die Aufarbeitung der Vorwürfe, von denen auch der Stützpunkt in Mannheim betroffen ist, dauert bis heute an, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Zuletzt wurde Ende Januar bekannt, dass unter anderem auch gegen DTB-Präsident Alfons Hölzl und DTB-Sportvorstand Thomas Gutekunst ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der DTB sah nach einer Prüfung der Einleitungsverfügung „keine Veranlassung für personelle Konsequenzen“.