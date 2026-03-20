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Weltcup wegen Krieg abgesagt

Weltcup wegen Krieg abgesagt

Der Turn-Wettbewerb in der Hauptstadt von Katar sollte die sechs Standorte umfassende Serie abschließen. Der Weltverband sieht sich nun jedoch zu einer gegenteiligen Entscheidung gezwungen.
Kein Turn-Weltcup in Doha
Kein Turn-Weltcup in Doha
© AFP/SID/KARIM JAAFAR
SID
Der Turn-Wettbewerb in der Hauptstadt von Katar sollte die sechs Standorte umfassende Serie abschließen. Der Weltverband sieht sich nun jedoch zu einer gegenteiligen Entscheidung gezwungen.

Wegen des Krieges im Nahen Osten hat der Turn-Weltverband World Gymnastics das für den 15. bis 18. April in Doha angesetzte Weltcup-Turnier abgesagt.

Auch einen Ersatztermin wird es nicht geben. Der Wettbewerb in der Hauptstadt von Katar sollte die sechs Standorte umfassende Serie abschließen.

Weltcup-Finale vom 9. bis 12. April in Osijek

Letzte Weltcup-Station ist nun vom 9. bis 12. April die kroatische Stadt Osijek.

Die diesjährige Auftaktveranstaltung hatte Ende Februar beim „Turnier der Meister“ in Cottbus stattgefunden.

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