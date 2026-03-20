Wegen des Krieges im Nahen Osten hat der Turn-Weltverband World Gymnastics das für den 15. bis 18. April in Doha angesetzte Weltcup-Turnier abgesagt.
Weltcup wegen Krieg abgesagt
Der Turn-Wettbewerb in der Hauptstadt von Katar sollte die sechs Standorte umfassende Serie abschließen. Der Weltverband sieht sich nun jedoch zu einer gegenteiligen Entscheidung gezwungen.
Kein Turn-Weltcup in Doha
© AFP/SID/KARIM JAAFAR
Auch einen Ersatztermin wird es nicht geben. Der Wettbewerb in der Hauptstadt von Katar sollte die sechs Standorte umfassende Serie abschließen.
Weltcup-Finale vom 9. bis 12. April in Osijek
Letzte Weltcup-Station ist nun vom 9. bis 12. April die kroatische Stadt Osijek.
Die diesjährige Auftaktveranstaltung hatte Ende Februar beim „Turnier der Meister“ in Cottbus stattgefunden.