Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
DFB-TEAM
EUROPA LEAGUE
BUNDESLIGA
DARTS
FORMEL 1
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Sportmix>

Safe Sport-Zentrum: Bund beschließt Start in Kassel

Zentrum für Safe Sport beschlossen.

Intervention, Prävention und Aufarbeitung von interpersonaler Gewalt sollen darin gebündelt werden. Sitz ist Kassel.
Staatsministerin Christiane Schenderlein
Staatsministerin Christiane Schenderlein
© IMAGO/dts Nachrichtenagentur/SID/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
SID
Intervention, Prävention und Aufarbeitung von interpersonaler Gewalt sollen darin gebündelt werden. Sitz ist Kassel.

Bundesregierung und Länder haben die Umsetzung des Zentrums für Safe Sport beschlossen. Das teilte Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, nach dem ersten Tag der 53. Sportministerkonferenz am Donnerstag auf Norderney mit. Das Zentrum wird in Kassel beheimatet sein.

Safe-Sport-Zentrum als „zentraler Baustein“

CDU-Politikerin Schenderlein sprach in dem kurzen Videobeitrag vor dem Conversationshaus auf der Nordseeinsel von einem „zentralen Baustein“ und führte aus: „Das Zentrum für Safe Sport soll die Aufgaben Intervention, Prävention und Aufarbeitung von interpersonaler Gewalt bündeln.“

Bis Herbst startklar: Aufgaben und Befugnisse des Safe-Sport-Zentrums

Das Zentrum für Safe Sport soll voraussichtlich bis zum Herbst seine Arbeit aufnehmen und ab Mitte 2027 in den Regelbetrieb gehen. Das Zentrum soll als unabhängige Schiedsgerichtsstelle Fälle von Gewalt transparent und detailliert aufarbeiten und Sanktionsmöglichkeiten besitzen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite