Safe Sport-Zentrum: Bund beschließt Start in Kassel

SID 19.03.2026 • 14:36 Uhr Intervention, Prävention und Aufarbeitung von interpersonaler Gewalt sollen darin gebündelt werden. Sitz ist Kassel.

Bundesregierung und Länder haben die Umsetzung des Zentrums für Safe Sport beschlossen. Das teilte Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, nach dem ersten Tag der 53. Sportministerkonferenz am Donnerstag auf Norderney mit. Das Zentrum wird in Kassel beheimatet sein.

Safe-Sport-Zentrum als „zentraler Baustein“

CDU-Politikerin Schenderlein sprach in dem kurzen Videobeitrag vor dem Conversationshaus auf der Nordseeinsel von einem „zentralen Baustein“ und führte aus: „Das Zentrum für Safe Sport soll die Aufgaben Intervention, Prävention und Aufarbeitung von interpersonaler Gewalt bündeln.“

Bis Herbst startklar: Aufgaben und Befugnisse des Safe-Sport-Zentrums