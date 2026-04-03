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Die Finals 2026 in Hannover: 24 Sportarten, 143 Titel!

3×3 am Rathaus: Bewährtes und Neues bei den Finals in Hannover

Ende Juli kommen in und um Hannover fast 4000 Athletinnen und Athleten zusammen, wenn es um die deutschen Meistertitel geht.
2025 in Dresden: Die Finals, hier 3x3 Basketball
2025 in Dresden: Die Finals, hier 3x3 Basketball
© picture-alliance/Kessler-Sportfotografie/SID/Jürgen Kessler
SID
Ende Juli kommen in und um Hannover fast 4000 Athletinnen und Athleten zusammen, wenn es um die deutschen Meistertitel geht.

Fast 4000 Athletinnen und Athleten werden auch in diesem Sommer wieder parallel um ihre deutschen Meistertitel kämpfen. Die Finals 2026 in Hannover (23. bis 26. Juli) bringen 24 Sportarten zusammen, darunter auch einige Neulinge: Unter anderem die Klubmeisterschaften im Beachvolleyball sowie Segeln und Windsurfen sind nun ebenfalls Teil des Multisport-Events. Insgesamt werden Ende Juli 143 Titel vergeben.

Hannover wird Bühne des Spitzensports

„Hannover und die Region werden für vier Tage zur Bühne des deutschen Spitzensports“, sagte Daniela Behrens, Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport, am Dienstag, 100 Tage vor dem Start. Die Finals sollen „sportliche Spitzenleistungen unmittelbar erlebbar“ machen.

Maschsee, Rathaus, Meer: Sport-Schauplätze

Dabei spielte auch die Auswahl der Schauplätze eine Rolle. So finden etwa die Wettkämpfe im 3×3-Basketball, Bogensport, BMX und Breaking am Neuen Rathaus in Hannover statt. Die Titel im Kanu und Rudern werden auf dem Maschsee erkämpft. Am Steinhuder Meer werden die Meisterschaften im Segeln, Windsurfen und Triathlon ausgetragen.

Stabhochsprung auf dem Opernplatz

Die Leichtathletik-DM findet am selben Wochenende zwar in Bochum statt, eine Disziplin ist dennoch in Niedersachsen dabei: Die Titel im Stabhochsprung werden in Hannover auf dem Opernplatz vergeben.

ARD/ZDF zeigen Finals live

ARD und ZDF übertragen die Finals rund 30 Stunden in den Hauptprogrammen und mehr als 100 Stunden in den Streams. Der Vorverkauf läuft, viele Veranstaltungen werden aber ohne Ticket erlebbar sein.

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