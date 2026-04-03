Die Finals 2026 in Hannover: 24 Sportarten, 143 Titel!

SID 14.04.2026 • 14:48 Uhr Ende Juli kommen in und um Hannover fast 4000 Athletinnen und Athleten zusammen, wenn es um die deutschen Meistertitel geht.

Fast 4000 Athletinnen und Athleten werden auch in diesem Sommer wieder parallel um ihre deutschen Meistertitel kämpfen. Die Finals 2026 in Hannover (23. bis 26. Juli) bringen 24 Sportarten zusammen, darunter auch einige Neulinge: Unter anderem die Klubmeisterschaften im Beachvolleyball sowie Segeln und Windsurfen sind nun ebenfalls Teil des Multisport-Events. Insgesamt werden Ende Juli 143 Titel vergeben.

Hannover wird Bühne des Spitzensports

„Hannover und die Region werden für vier Tage zur Bühne des deutschen Spitzensports“, sagte Daniela Behrens, Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport, am Dienstag, 100 Tage vor dem Start. Die Finals sollen „sportliche Spitzenleistungen unmittelbar erlebbar“ machen.

Maschsee, Rathaus, Meer: Sport-Schauplätze

Dabei spielte auch die Auswahl der Schauplätze eine Rolle. So finden etwa die Wettkämpfe im 3×3-Basketball, Bogensport, BMX und Breaking am Neuen Rathaus in Hannover statt. Die Titel im Kanu und Rudern werden auf dem Maschsee erkämpft. Am Steinhuder Meer werden die Meisterschaften im Segeln, Windsurfen und Triathlon ausgetragen.

Stabhochsprung auf dem Opernplatz

Die Leichtathletik-DM findet am selben Wochenende zwar in Bochum statt, eine Disziplin ist dennoch in Niedersachsen dabei: Die Titel im Stabhochsprung werden in Hannover auf dem Opernplatz vergeben.

ARD/ZDF zeigen Finals live