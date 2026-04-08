Badminton-EM: Li & Wilson stürmen ins Achtelfinale – Hoffnung!

SID 08.04.2026 • 22:19 Uhr Zwei deutsche Spielerinnen feiern in Spanien Siege und dürfen weiter von einer Medaille träumen.

Die zweimalige Olympiateilnehmerin Yvonne Li und Miranda Wilson haben bei den Badminton-Europameisterschaften im spanischen Huelva das Achtelfinale erreicht.

Während die an Nummer acht gesetzte deutsche Meisterin Li 21:7, 21:14 gegen Tereza Svabikova aus Tschechien gewann, schlug Wilson am Mittwoch die Polin Weronika Gorniak 21:14, 21:16.

Oei scheitert im Achtelfinale

Kian-Yu Oei schied derweil in seinem Achtelfinale aus. Der 23-Jährige unterlag dem französischen Vorjahresfinalisten Toma Junior Popov, Nummer vier der Setzliste, mit 12:21, 11:21. Im Doppel verloren Isabel Lohau und Debora Jille in Runde zwei gegen die bulgarischen Schwestern sowie Titelverteidigerinnen Gabriela und Stefani Stoewa 13:21, 14:21.

Am Donnerstag spielt das deutsche Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen um eine Medaille. Sollte das Duo die an Position vier gesetzten Dänen Mads Vestergaard/Christine Busch im Viertelfinale bezwingen, wäre Bronze sicher.