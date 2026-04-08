Badminton-EM: Li & Wilson stürmen ins Achtelfinale – Hoffnung!

Die zweimalige Olympiateilnehmerin Yvonne Li und Miranda Wilson haben bei den Badminton-Europameisterschaften im spanischen Huelva das Achtelfinale erreicht.
Li und Wilson im EM-Achtelfinale
Während die an Nummer acht gesetzte deutsche Meisterin Li 21:7, 21:14 gegen Tereza Svabikova aus Tschechien gewann, schlug Wilson am Mittwoch die Polin Weronika Gorniak 21:14, 21:16.
Oei scheitert im Achtelfinale
Kian-Yu Oei schied derweil in seinem Achtelfinale aus. Der 23-Jährige unterlag dem französischen Vorjahresfinalisten Toma Junior Popov, Nummer vier der Setzliste, mit 12:21, 11:21. Im Doppel verloren Isabel Lohau und Debora Jille in Runde zwei gegen die bulgarischen Schwestern sowie Titelverteidigerinnen Gabriela und Stefani Stoewa 13:21, 14:21.
Am Donnerstag spielt das deutsche Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen um eine Medaille. Sollte das Duo die an Position vier gesetzten Dänen Mads Vestergaard/Christine Busch im Viertelfinale bezwingen, wäre Bronze sicher.
Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel. Bei der EM sind sie an Nummer fünf gesetzt und die größten deutschen Medaillenhoffnungen.