Badminton-EM: Seidel/Nguyen stürmen ins Halbfinale – Medaille sicher!

SID 09.04.2026 • 13:29 Uhr Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren, 2024 und 2025 war das DBV-Team jeweils leer ausgegangen.

Das deutsche Badminton-Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen hat bei den Europameisterschaften im spanischen Huelva eine Medaille sicher. Das Duo zog am Mittwoch durch ein 21:18, 21:13 gegen die an Nummer vier gesetzten Dänen Mads Vestergaard/Christine Busch in das Halbfinale ein. Dort geht es am Freitag um den Einzug in das Endspiel, ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.

DBV feiert EM-Medaille

Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren, 2024 und 2025 war das DBV-Team jeweils leer ausgegangen. Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel.

Geiss/Jansen stürmen ins Viertelfinale