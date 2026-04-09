Badminton-EM: Seidel/Nguyen stürmen ins Halbfinale – Medaille sicher!

Das deutsche Badminton-Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen hat bei den Europameisterschaften im spanischen Huelva eine Medaille sicher. Das Duo zog am Mittwoch durch ein 21:18, 21:13 gegen die an Nummer vier gesetzten Dänen Mads Vestergaard/Christine Busch in das Halbfinale ein. Dort geht es am Freitag um den Einzug in das Endspiel, ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.
Badminton-EM: Seidel/Nguyen haben Medaille sicher
Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren, 2024 und 2025 war das DBV-Team jeweils leer ausgegangen.
Marvin Seidel hat eine EM-Medaille sicher
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DBV feiert EM-Medaille
Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren, 2024 und 2025 war das DBV-Team jeweils leer ausgegangen. Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel.
Geiss/Jansen stürmen ins Viertelfinale
Eine Medaille vor Augen haben auch Bjarne Geiss und Jones Ralfy Jansen, die nach einem 21:13, 21:9 gegen Csanad Horvath/Miklos Kis-Kasza (Ungarn) das Viertelfinale erreicht haben. Eine Runde zuvor hatte das deutsche Herren-Doppel überraschend die französischen Vize-Europameister Eloi Adam und Leo Rossi ausgeschaltet.