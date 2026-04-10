Badminton-EM: Seidel/Nguyen holen Bronze – DBV jubelt

Das deutsche Badminton-Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen hat bei den Europameisterschaften im spanischen Huelva Bronze gewonnen. Das Duo verlor am Freitag im Halbfinale mit 12:21, 16:21 gegen die an Nummer zwei gesetzten Dänen Mathias Christiansen/Alexandra Böje und verpasste dadurch das Endspiel. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.
Badminton-EM: Seidel/Nguyen holen Bronze
Erste EM-Medaille für DBV
Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren, 2024 und 2025 war das DBV-Team jeweils leer ausgegangen. Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel.
Dänen-Duo Christiansen/Böje im Endspiel
Die „beste verbleibende Paarung im Turnier“, wie Seidel die Gegner aus Dänemark im Vorfeld bezeichnet hatte, war jedoch eine Nummer zu groß. Im Endspiel treffen Christiansen/Böje am Samstag auf die Engländer Callum Hemming/Estelle van Leeuwen.
Li raus, deutsches Duo scheitert
Die deutsche Meisterin Yvonne Li scheiterte am Freitag im Viertelfinale an der Türkin Neslihan Arin (16:21, 17:21) und verpasste damit ihre erste EM-Medaille im Einzel. Auch das Überraschungs-Duo Bjarne Geiss und Jones Ralfy Jansen schied nach dem knappen 19:21, 20:22 gegen die Dänen Mads Vestergaard/Daniel Lundgaard im Viertelfinale aus.