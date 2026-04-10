Badminton-EM: Seidel/Nguyen holen Bronze – DBV jubelt

SID 10.04.2026 • 18:39 Uhr Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren. Die Niederlage im Halbfinale verhindert Silber oder Gold.

Das deutsche Badminton-Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen hat bei den Europameisterschaften im spanischen Huelva Bronze gewonnen. Das Duo verlor am Freitag im Halbfinale mit 12:21, 16:21 gegen die an Nummer zwei gesetzten Dänen Mathias Christiansen/Alexandra Böje und verpasste dadurch das Endspiel. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.

Erste EM-Medaille für DBV

Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren, 2024 und 2025 war das DBV-Team jeweils leer ausgegangen. Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel.

Dänen-Duo Christiansen/Böje im Endspiel

Die „beste verbleibende Paarung im Turnier“, wie Seidel die Gegner aus Dänemark im Vorfeld bezeichnet hatte, war jedoch eine Nummer zu groß. Im Endspiel treffen Christiansen/Böje am Samstag auf die Engländer Callum Hemming/Estelle van Leeuwen.

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