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Badminton-EM: Seidel/Nguyen holen Bronze – DBV jubelt

Badminton-EM: Seidel/Nguyen holen Bronze

Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren. Die Niederlage im Halbfinale verhindert Silber oder Gold.
Marvin Seidel hat eine EM-Medaille sicher
Marvin Seidel hat eine EM-Medaille sicher
© AFP/SID/DAVID GRAY
SID
Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren. Die Niederlage im Halbfinale verhindert Silber oder Gold.

Das deutsche Badminton-Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen hat bei den Europameisterschaften im spanischen Huelva Bronze gewonnen. Das Duo verlor am Freitag im Halbfinale mit 12:21, 16:21 gegen die an Nummer zwei gesetzten Dänen Mathias Christiansen/Alexandra Böje und verpasste dadurch das Endspiel. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.

Erste EM-Medaille für DBV

Für den Deutschen Badminton-Verband ist es die erste EM-Medaille seit drei Jahren, 2024 und 2025 war das DBV-Team jeweils leer ausgegangen. Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel.

Dänen-Duo Christiansen/Böje im Endspiel

Die „beste verbleibende Paarung im Turnier“, wie Seidel die Gegner aus Dänemark im Vorfeld bezeichnet hatte, war jedoch eine Nummer zu groß. Im Endspiel treffen Christiansen/Böje am Samstag auf die Engländer Callum Hemming/Estelle van Leeuwen.

Li raus, deutsches Duo scheitert

Die deutsche Meisterin Yvonne Li scheiterte am Freitag im Viertelfinale an der Türkin Neslihan Arin (16:21, 17:21) und verpasste damit ihre erste EM-Medaille im Einzel. Auch das Überraschungs-Duo Bjarne Geiss und Jones Ralfy Jansen schied nach dem knappen 19:21, 20:22 gegen die Dänen Mads Vestergaard/Daniel Lundgaard im Viertelfinale aus.

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