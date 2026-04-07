Badminton-EM: Seidel/Nguyen im Viertelfinale

Das deutsche Badminton-Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen spielt bei den Europameisterschaften im spanischen Huelva um eine Medaille.
Deutsches Badminton-Duo im Viertelfinale
Das Duo setzte sich am Dienstag im Achtelfinale gegen die Serben Mihajlo Tomic/Andjela Vitman 26:24, 21:13 durch. Bei einem Sieg über die an Position vier gesetzten Dänen Mads Vestergaard/Christine Busch hätten Seidel und Nguyen Bronze sicher.
Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel.
Badminton-EM: Seidel/Nguyen gelten als Medaillenhoffnungen
Bei der EM sind sie die größten deutschen Medaillenhoffnungen, neben Seidel/Nguyen (Nr. 5) gehört nur die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Yvonne Li (Nr. 8) im Einzel zu den Gesetzten. Die deutsche Meisterin bestreitet ihre Auftaktpartie am Mittwoch.
Für eine Überraschung sorgten am Dienstag Bjarne Geiss und Jones Ralfy Jansen, sie schlugen im Doppel die französischen Vize-Europameister Eloi Adam und Leo Rossi 21:18, 10:21, 21:16 und zogen ins Achtelfinale ein.