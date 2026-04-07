Badminton-EM: Seidel/Nguyen im Viertelfinale

SID 07.04.2026 • 16:23 Uhr Das Duo spielt im Mixed-Wettbewerb in Huelva um eine Medaille. Nun warten die an Position vier gesetzten Dänen.

Das deutsche Badminton-Mixed Marvin Seidel/Thuc Nguyen spielt bei den Europameisterschaften im spanischen Huelva um eine Medaille.

Das Duo setzte sich am Dienstag im Achtelfinale gegen die Serben Mihajlo Tomic/Andjela Vitman 26:24, 21:13 durch. Bei einem Sieg über die an Position vier gesetzten Dänen Mads Vestergaard/Christine Busch hätten Seidel und Nguyen Bronze sicher.

Der frühere Doppel-Europameister Seidel (30) und Nguyen (23) spielen seit 2025 zusammen, bei ihrem ersten internationalen Turnier in Luxemburg gewannen sie sofort einen Titel.

Badminton-EM: Seidel/Nguyen gelten als Medaillenhoffnungen

Bei der EM sind sie die größten deutschen Medaillenhoffnungen, neben Seidel/Nguyen (Nr. 5) gehört nur die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Yvonne Li (Nr. 8) im Einzel zu den Gesetzten. Die deutsche Meisterin bestreitet ihre Auftaktpartie am Mittwoch.