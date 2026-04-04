Boat Race: Oxford-Ruderinnen schlagen Cambridge – Freischem-Duell

SID 04.04.2026 • 15:44 Uhr Lilli Freischem entscheidet das Schwesterduell mit Mia für sich.

Lilli Freischem hat mit den Ruderinnen von Oxford das legendäre Duell gegen den Rivalen Cambridge und ihre Schwester Mia gewonnen. Im traditionellen Aufeinandertreffen der beiden Eliteuniversitäten setzten sich die „Dark Blues“ auf der etwa 6,8 km langen Strecke auf der Themse in London deutlich gegen die „Light Blues“ durch und feierten bei den Frauen den ersten Erfolg nach zuvor acht Niederlagen in Serie. Neben Mia Freischem gehörte mit Antonia Galland eine weitere Deutsche zum unterlegenen Cambridge-Achter.

Schwestern-Duell beim Boat Race

Es war das erste Mal seit 22 Jahren, dass Schwestern beim Boat Race aufeinandertrafen. Die Kölnerinnen Mia und Lilli Freischem hatten 2020 mit dem Rudern begonnen. Mia, 24, Doktorandin der Chirurgie, feierte bei der 80. Ausgabe des Frauenrennens vor Zehntausenden Zuschauern ihre Premiere, während Lilli, Doktorandin der Atmosphärenphysik und schon im Vorjahr dabei, sich in ihrem letzten Studienjahr befindet. In der Gesamtbilanz verkürzte Oxford auf 31:49.

Männer-Bilanz: Cambridge knapp vorne