Trauer um Anti-Doping-Kämpfer: "Unerschütterlicher Verfechter der Integrität"

SID 06.04.2026 • 18:55 Uhr Der ehemalige WADA-Chef Craig Reedie ist tot. IOC-Präsidentin Coventry würdigt den langjährigen Sportfunktionär als "unerschütterlichen Verfechter der Integrität."

Der Spitzensportfunktionär Sir Craig Reedie ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Dies teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag mit. Der Schotte war unter anderem zwischen 2014 und 2019 Vorsitzender der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gewesen.

„Ein unerschütterlicher Verfechter der Integrität“

„Sir Craig widmete sein ganzes Leben dem Dienst am Sport und der Olympischen Bewegung“, wurde IOC-Präsidentin Kirsty Coventry zitiert, „er war ein unerschütterlicher Verfechter der Integrität und führte die globale Sportgemeinschaft mit Würde und Entschlossenheit durch einige ihrer schwierigsten Momente.“

Vor seiner Funktionärslaufbahn war Reedie als Badmintonspieler aktiv gewesen. Beim IOC war er später im Exekutivkomitee (2009 bis 2012) sowie als Vizepräsident (2012 bis 2016) tätig. Bereits zwischen 1981 und 1984 fungierte Reedie als Präsident der International Badminton Federation (IBF).