EM in Warna: Varfolomeev führt deutsches RSG-Team an

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev führt das Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik im bulgarischen Warna an.
EM: Deutsches RSG-Team steht fest
Das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für die Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik steht fest. Die Wettkämpfe am Schwarzen Meer sind eine wichtige Standortbestimmung für die Heim-Weltmeisterschaften, die Mitte August in Frankfurt am Main stattfinden.
In Bulgarien dabei: Darja Varfolomeev
© AFP/SID/MAURO PIMENTEL
Bei den vom 27. bis zum 31. Mai ausgetragenen Titelkämpfen wird Deutschland mit drei Einzelgymnastinnen sowie mit der Nationalmannschaft Gruppe antreten. Die Wettkämpfe am Schwarzen Meer gelten als wichtige Standortbestimmung für die Heim-Weltmeisterschaften in Frankfurt am Main Mitte August.
Varfolomeev wurde Olympiasiegerin 2024
Varfolomeev, elfmalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Mehrkampf 2024 in Paris, wird bei der EM im Einzel zusammen mit Viktoria Steinfeld und Lada Pusch antreten.
„Wir freuen uns auf die EM und wollen uns dort mit der starken europäischen Konkurrenz messen, auch um zu sehen, woran wir mit Blick auf die WM in Frankfurt noch arbeiten müssen“, sagte RSG-Teamchefin Isabell Sawade.