EM in Warna: Varfolomeev führt deutsches RSG-Team an

SID 30.04.2026 • 18:49 Uhr Das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für die Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik steht fest. Die Wettkämpfe am Schwarzen Meer sind eine wichtige Standortbestimmung für die Heim-Weltmeisterschaften, die Mitte August in Frankfurt am Main stattfinden.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev führt das Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik im bulgarischen Warna an.

Bei den vom 27. bis zum 31. Mai ausgetragenen Titelkämpfen wird Deutschland mit drei Einzelgymnastinnen sowie mit der Nationalmannschaft Gruppe antreten. Die Wettkämpfe am Schwarzen Meer gelten als wichtige Standortbestimmung für die Heim-Weltmeisterschaften in Frankfurt am Main Mitte August.

Varfolomeev wurde Olympiasiegerin 2024

Varfolomeev, elfmalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Mehrkampf 2024 in Paris, wird bei der EM im Einzel zusammen mit Viktoria Steinfeld und Lada Pusch antreten.