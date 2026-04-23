Gewichtheben-EM: Jamali patzt bei Debüt für Deutschland

Gewichtheberin Yekta Jamali hat ein durchwachsenes Wettkampf-Debüt für Deutschland gegeben. Die gebürtige Iranerin kam bei den Europameisterschaften in Batumi/Georgien am Donnerstag nur auf zwei gültige Versuche, belegte mit einer Zweikampfleistung von 229 kg (103 kg Reißen/126 kg Stoßen) aber immerhin noch den siebten Platz in der Klasse bis 77 kg.
Durchwachsenes Debüt für Jamali
Jamali scheiterte im Reißen zwei Mal an der 107-kg-Hantel. Im Stoßen war ihr zweiter Versuch gültig, auf den dritten verzichtete sie. Lara Dancz, die zweite Starterin des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) in dieser Klasse, wurde mit 224 kg Neunte. Im Reißen (109) verbesserte sie ihren persönlichen Rekord um zwei Kilogramm.
Jamalis Flucht endet mit deutschem Pass
Jamali war im Mai 2022 während der Junioren-WM in Griechenland nach Deutschland geflüchtet. Nachdem sie in den vergangenen Jahren unter anderem für das IOC-Flüchtlingsteam bei den Sommerspielen in Paris gestartet war, erhielt sie im Februar 2026 die deutsche Staatsbürgerschaft.
Bei den Männern hatte zuvor Lucas Müller eine Medaille in der Klasse bis 88 kg verpasst. Müller kam auf 350 kg im Zweikampf (155/195) und wurde Neunter. Zwei ungültige Versuche im Stoßen verhinderten eine bessere Platzierung und eine Medaille in der Teildisziplin.