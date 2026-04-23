Gewichtheben-EM: Jamali patzt bei Debüt für Deutschland

SID 23.04.2026 • 18:57 Uhr Erstmals seit ihrer Einbürgerung steht Yekta Jamali für Deutschland auf der Gewichtheber-Bühne. Bei der EM kann sie ihre Bestleistung nicht abrufen.

Gewichtheberin Yekta Jamali hat ein durchwachsenes Wettkampf-Debüt für Deutschland gegeben. Die gebürtige Iranerin kam bei den Europameisterschaften in Batumi/Georgien am Donnerstag nur auf zwei gültige Versuche, belegte mit einer Zweikampfleistung von 229 kg (103 kg Reißen/126 kg Stoßen) aber immerhin noch den siebten Platz in der Klasse bis 77 kg.

Jamali scheiterte im Reißen zwei Mal an der 107-kg-Hantel. Im Stoßen war ihr zweiter Versuch gültig, auf den dritten verzichtete sie. Lara Dancz, die zweite Starterin des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) in dieser Klasse, wurde mit 224 kg Neunte. Im Reißen (109) verbesserte sie ihren persönlichen Rekord um zwei Kilogramm.

Jamalis Flucht endet mit deutschem Pass

Jamali war im Mai 2022 während der Junioren-WM in Griechenland nach Deutschland geflüchtet. Nachdem sie in den vergangenen Jahren unter anderem für das IOC-Flüchtlingsteam bei den Sommerspielen in Paris gestartet war, erhielt sie im Februar 2026 die deutsche Staatsbürgerschaft.