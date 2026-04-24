Gewichtheber-EM: Friedrich verpasst Bronze um 1 Kilo

Gewichtheber Raphael Friedrich hat bei den Europameisterschaften in Batumi/Georgien die Medaillenränge knapp verpasst. Der 25-Jährige schrammte am Freitag in der Klasse bis 94kg mit 165kg im Reißen um nur ein Kilogramm an Bronze vorbei. Im Stoßen gelang Friedrich mit 194kg nur ein gültiger Versuch, der ihm den fünften Platz einbrachte.
Friedrich verpasst EM-Medaille hauchdünn
Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) beendet die Wettkämpfe in Georgien mit zwei Medaillen.
Verpasst die Medaillen denkbar knapp: Raphael Friedich
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Auch im olympischen Zweikampf, der kombinierten Wertung aus Reißen und Stoßen, verpasste der Doppel-Europameister des vergangenen Jahres in anderer Gewichtsklasse (Stoßen und Zweikampf) als Vierter ebenfalls das Podest. Dreifach-Gold sicherte sich Olympiasieger und Weltrekordhalter Karlos Nasar aus Bulgarien.
BVDG holt zwei EM-Medaillen
Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) beendete damit die Wettkämpfe in Georgien mit zwei Medaillen. Lisa Marie Schweizer hatte am Mittwoch in der olympischen Klasse -69kg im Reißen Gold sowie im Zweikampf Bronze gewonnen. Bei der EM im vergangenen Jahr in Chisinau/Moldau hatte sich das deutsche Aufgebot noch zehn Medaillen gesichert.