Hamburgs Olympia-Hoffnung lebt: Holstein hofft auf Referendum

SID 22.04.2026 • 13:55 Uhr Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein sieht in dem Erfolg der Köln/Rhein-Ruhr-Bewerbung eine Chance.

Die Zweifel an der Hamburger Olympiakampagne waren zuletzt groß, doch ausgerechnet die Erfolge der Konkurrenz sorgen für Hoffnung. „Wenn alle anderen Städte überzeugt sind, dass wir etwas von Olympischen Spielen haben, dann bin ich sicher, dass wir diesen Move hier auch noch reinkriegen“, sagte Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein (SPD) dem SID mit Blick auf das erfolgreiche Referendum in Köln/Rhein-Ruhr.

Sportfest mit Langzeitwirkung für Hamburg

„Das ist unsere Aufgabe der nächsten Wochen: zu erläutern, dass es nicht nur ein faszinierendes Sportfest ist, bei dem die ganze Welt zusammenkommt, sondern auch etwas, das sich langfristig positiv auf die Stadt auswirkt“, führte Holstein am Rande der Auftaktpressekonferenz vor dem Turnier der Tennisprofis in Hamburg aus.

Umfrage-Dämpfer für Hamburgs Spiele-Bewerbung

Zuletzt hatte die Bewerbung der Hansestadt einen Dämpfer erhalten. Bei einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR gab es keine Mehrheit für Spiele in der Hansestadt. 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie eine Bewerbung Hamburgs „eher schlecht“ bewerten; für „eher gut“ stimmten 41 Prozent. Bei den Konkurrenten in München (66,4 Prozent) und den NRW-Kommunen (66,0) fiel die Zustimmung in den Bürgerentscheiden deutlich aus.

Endspurt für Hamburgs Olympiakampagne

Für die Verantwortlichen in Hamburg beginnt nun der Endspurt vor dem Referendum am 31. Mai. Auch beim ATP-Turnier in Hamburg und anderen Events soll die Olympiakampagne in den kommenden Wochen präsent sein. „Wir werden alle Sportveranstaltungen nutzen, um zu informieren, deswegen sind wir auch am Rothenbaum“, sagte Holstein. „Über diese Emotionalität am Rande von Sportveranstaltungen können wir das besonders gut hinbekommen.“

DOSB-Votum über Olympia-Ausrichter