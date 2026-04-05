Kicklitz sagt ab: Badminton-EM ohne den deutschen Meister

SID 05.04.2026 • 13:14 Uhr Aus deutscher Sicht gehören in Huelva nur das Mixed Seidel/Nguyen und Yvonne Li im Einzel zu den Gesetzten. Die Medaillenchancen sind gering.

Der deutsche Einzelmeister Matthias Kicklitz (24) fehlt angeschlagen im Aufgebot des Deutschen Badminton-Verbandes für die am Ostermontag im spanischen Huelva beginnenden Europameisterschaften.

„Wir wissen noch nicht genau, woher es kommt, aber es scheint keine Sportverletzung zu sein. Es ist super schade um die EM, aber ich werde mich jetzt auf ein schnelles Comeback fokussieren und drücke den anderen von zu Hause die Daumen“, sagte Kicklitz zu seiner Absage.

Bundestrainer: „Sehr schade“

Der Weltranglisten-74. ist nicht der einzige kurzfristige Ausfall im deutschen Team. Auch Doppelspielerin Selina Hübsch sagte ihre Reise nach einer Erkrankung ab. „Beide sind leider nicht fit beziehungsweise konnten in den letzten Wochen nicht trainieren. Das ist natürlich sehr schade und tut uns weh“, sagte Bundestrainer Hannes Käsbauer.