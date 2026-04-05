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Kicklitz sagt ab: Badminton-EM ohne den deutschen Meister

Badminton-EM ohne deutschen Meister

Aus deutscher Sicht gehören in Huelva nur das Mixed Seidel/Nguyen und Yvonne Li im Einzel zu den Gesetzten. Die Medaillenchancen sind gering.
Matthias Kicklitz fehlt bei der EM
Matthias Kicklitz fehlt bei der EM
© AFP/SID/BERTRAND GUAY
SID
Aus deutscher Sicht gehören in Huelva nur das Mixed Seidel/Nguyen und Yvonne Li im Einzel zu den Gesetzten. Die Medaillenchancen sind gering.

Der deutsche Einzelmeister Matthias Kicklitz (24) fehlt angeschlagen im Aufgebot des Deutschen Badminton-Verbandes für die am Ostermontag im spanischen Huelva beginnenden Europameisterschaften.

„Wir wissen noch nicht genau, woher es kommt, aber es scheint keine Sportverletzung zu sein. Es ist super schade um die EM, aber ich werde mich jetzt auf ein schnelles Comeback fokussieren und drücke den anderen von zu Hause die Daumen“, sagte Kicklitz zu seiner Absage.

Bundestrainer: „Sehr schade“

Der Weltranglisten-74. ist nicht der einzige kurzfristige Ausfall im deutschen Team. Auch Doppelspielerin Selina Hübsch sagte ihre Reise nach einer Erkrankung ab. „Beide sind leider nicht fit beziehungsweise konnten in den letzten Wochen nicht trainieren. Das ist natürlich sehr schade und tut uns weh“, sagte Bundestrainer Hannes Käsbauer.

14 Spielerinnen und Spieler schickt der DBV in Huelva an den Start, darunter auch die früheren Europameister Marvin Seidel und Isabel Lohau. Die größten Hoffnungen liegen auf dem an Position fünf gesetzten Mixed Seidel/Thuc Nguyen und auf der zweimaligen Olympiateilnehmerin Yvonne Li, die im Einzel an Position acht ins Turnier startet.

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