Ticket-Versprechen für Olympia

SID 07.04.2026 • 17:45 Uhr Ein Zehntel der 14 Millionen Eintrittskarten soll bei einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung der Region Köln/Rhein-Ruhr günstig zu erwerben sein.

Bei einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung der Region Köln/Rhein-Ruhr soll es eine Vielzahl an Eintrittskarten zu günstigen Preisen geben.

Dies versprach Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst am Dienstag. Auf diese Weise solle auch eine Verbindung zwischen Breiten- und Spitzensport geschaffen werden.

Rekord-Ticketangebot angekündigt

„Wir wollen Spiele für alle – mit der größten Bühne für den größten Moment und Zuschauer-Rekorden mit 14 Millionen Tickets. Das ist ein absoluter Spitzenwert im internationalen Vergleich und ermöglicht uns eine einmalige Chance“, sagte Wüst: „Wir schaffen ein besonders breites und attraktives Ticketangebot. Dazu gehören auch günstige Tickets, die sich möglichst viele Menschen leisten können. Daran haben wir gearbeitet.“

Jedes zehnte Ticket, insgesamt also rund 1,4 Millionen Eintrittskarten, soll in diese Kategorie fallen. „Gezielt für Jugendliche, Familien sowie Engagierte im Sport, etwa aus Vereinen und dem Ehrenamt“, sagte Wüst: „Dies wird möglich durch unsere großen Sportstätten und eine optimale Kapazitäten-Planung. Damit schaffen wir die Voraussetzung, dass (…) möglichst viele Menschen die Spiele vor Ort erleben können.“