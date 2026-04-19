Olympia 2036? NRW sagt 66% Ja – grünes Licht für Köln-Rhein/Ruhr

SID 19.04.2026 • 23:05 Uhr Nach München stimmt auch Nordrhein-Westfalen mit breiter Mehrheit für Spiele in der Region.

Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen haben den Weg für eine mögliche Bewerbung von Köln-Rhein/Ruhr um Olympische und Paralympische Sommerspiele freigemacht. Bei dem Referendum in 17 Kommunen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes entfielen laut des vorläufigen Zwischenergebnisses rund zwei Drittel der gültigen und gewerteten Stimmen für eine Beteiligung der Kampagne um die Spiele 2036, 2040 oder 2044.

Herten scheitert am Quorum

Rund 1,4 Millionen der vier Millionen Wahlberechtigen hatten abgestimmt. In Herten im Ruhrgebiet wurde allerdings die Mindestbeteiligung, das sogenannte Quorum, verpasst. Herten, wo laut Konzept Mountainbike-Wettbewerbe vorgesehen waren, ist damit nicht mehr Teil der Bewerbung. Die größeren Städte in NRW lieferten, teils mehr als 70 Prozent. Auch in Kiel im hohen Norden wurde abgestimmt: 63,5 Prozent der Teilnehmenden sprachen für eine Bewerbung aus, an der Förde soll gesegelt werden, wenn Köln/Rhein-Ruhr national und international das Rennen macht.

Bürger-Votum stärkt NRW Olympia-Bewerbung

NRW hat damit wie München, das im vergangenen Oktober 66,4 Prozent Ja-Stimmen erreicht hatte, eine wichtige Hürde genommen. Die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Regionen ist für die Evaluierungskommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung der nationalen Kandidaten. Letztlich entscheiden aber die Delegierten, allen voran die olympischen Verbände, am 26. September in Baden-Baden über den Bewerber beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Der DOSB rechnet mit einer Vergabe der Spiele 2036 nicht vor 2027. Die internationale Konkurrenz im Werben um Olympia ist groß.

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