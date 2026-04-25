Regen-Crash & Motocross-Trick: Márquez gewinnt Jerez-Sprint

SID 25.04.2026 • 15:46 Uhr Der Weltmeister nimmt eine Abkürzung in die Box und gewinnt vor seinem Ducati-Teamkollegen Francesco Bagnaia.

Im Regenchaos von Jerez hat Marc Márquez nach einem Sturz und einer Motocross-Einlage den MotoGP-Sprint gewonnen. Der Weltmeister aus Spanien setzte sich auf der vierten WM-Station beim Dreifachsieg für Ducati nach vielen Ausfällen und einem grenzwertigen Manöver vor den Italienern Francesco Bagnaia und Franco Morbidelli durch.

Regen-Sturz bremst Márquez in Jerez

Márquez ging auf dem Circuito de Jerez Ángel Nieto von der Pole Position ins Rennen und behauptete seine Führung bis sechs Runden vor Schluss. Dann ging sein jüngerer Bruder Álex an ihm vorbei – und Starkregen setzte ein. Marc Márquez stürzte, fuhr dann aber über eine Grünfläche in die Box und wechselte auf seine zweite Maschine mit Regenreifen. „Ich bin in der besten Kurve gestürzt. Heute hatte ich Extra-Glück“, sagte Márquez.

Ducati-Duell: Bastianini siegt

Der Ducati-Werksfahrer schluckte beim Großen Preis von Spanien kurz vor Schluss seinen Teamkollegen Bagnaia und gewann überlegen, zunächst war nicht klar, wie die Rennleitung das Boxenmanöver bewerten würde. Die Siegerehrung ging ganz normal über die Bühne.

Bezzecchi stürzt und scheidet aus

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia), der saisonübergreifend fünf Grand-Prix-Siege in Serie gefeiert hat, fiel nach einem schwachen Start weit zurück, stürzte und schied aus.

Márquez vor historischem 100. Triumph