Olympia-Goldheld hört überraschend auf

Der dänische Badminton-Star Viktor Axelsen hat im Alter von 32 Jahren seine Karriere beendet. Der Olympiasieger von Tokio und Paris begründete seine überraschende Entscheidung bei Instagram mit „wiederkehrenden Rückenproblemen“, die ihn daran hindern, „auf höchstem Niveau zu spielen und zu trainieren“.
Olympiasieger hört überraschend auf
Diese Situation zu akzeptieren, „war unglaublich schwer“, schrieb Axelsen: „Aber ich bin an einem Punkt angelangt, an dem mein Körper es mir nicht mehr erlaubt, weiterzumachen.“ Im April vergangenen Jahres war Axelsen am Rücken operiert worden.
Axelsens beeindruckende Titelbilanz
Axelsen gehört zu den erfolgreichsten Badmintonspielern der Geschichte. Neben seinen Olympiasiegen gewann er zwei Weltmeistertitel (2017, 2022) und dreimal die Europameisterschaft (2016, 2018, 2022), dazu kommen weitere WM- und EM-Goldmedaillen mit der Mannschaft. Die Weltrangliste führte Axelsen 183 Wochen an.
„Ich habe alles erreicht, wovon ich geträumt habe“, schrieb Axelsen, der sein letztes Spiel im vergangenen November bestritten hat: „Auch wenn dies ein Abschied von Viktor Axelsen als Badmintonspieler ist, verabschiede ich mich nicht endgültig vom Sport.“