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Olympia-Goldheld hört überraschend auf

Olympiasieger hört überraschend auf

Der zweimalige Badminton-Olympiasieger Viktor Axelsen hört im Alter von 32 Jahren auf. Der Körper macht nicht mehr mit.
Viktor Axelsen nach seinem Olympiasieg in Paris 2024
Viktor Axelsen nach seinem Olympiasieg in Paris 2024
© IMAGO / Action Plus
SID
Der zweimalige Badminton-Olympiasieger Viktor Axelsen hört im Alter von 32 Jahren auf. Der Körper macht nicht mehr mit.

Der dänische Badminton-Star Viktor Axelsen hat im Alter von 32 Jahren seine Karriere beendet. Der Olympiasieger von Tokio und Paris begründete seine überraschende Entscheidung bei Instagram mit „wiederkehrenden Rückenproblemen“, die ihn daran hindern, „auf höchstem Niveau zu spielen und zu trainieren“.

Diese Situation zu akzeptieren, „war unglaublich schwer“, schrieb Axelsen: „Aber ich bin an einem Punkt angelangt, an dem mein Körper es mir nicht mehr erlaubt, weiterzumachen.“ Im April vergangenen Jahres war Axelsen am Rücken operiert worden.

Axelsens beeindruckende Titelbilanz

Axelsen gehört zu den erfolgreichsten Badmintonspielern der Geschichte. Neben seinen Olympiasiegen gewann er zwei Weltmeistertitel (2017, 2022) und dreimal die Europameisterschaft (2016, 2018, 2022), dazu kommen weitere WM- und EM-Goldmedaillen mit der Mannschaft. Die Weltrangliste führte Axelsen 183 Wochen an.

„Ich habe alles erreicht, wovon ich geträumt habe“, schrieb Axelsen, der sein letztes Spiel im vergangenen November bestritten hat: „Auch wenn dies ein Abschied von Viktor Axelsen als Badmintonspieler ist, verabschiede ich mich nicht endgültig vom Sport.“

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