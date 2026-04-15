Olympia-Goldheld hört überraschend auf

SID 15.04.2026 • 08:45 Uhr Der zweimalige Badminton-Olympiasieger Viktor Axelsen hört im Alter von 32 Jahren auf. Der Körper macht nicht mehr mit.

Der dänische Badminton-Star Viktor Axelsen hat im Alter von 32 Jahren seine Karriere beendet. Der Olympiasieger von Tokio und Paris begründete seine überraschende Entscheidung bei Instagram mit „wiederkehrenden Rückenproblemen“, die ihn daran hindern, „auf höchstem Niveau zu spielen und zu trainieren“.

Diese Situation zu akzeptieren, „war unglaublich schwer“, schrieb Axelsen: „Aber ich bin an einem Punkt angelangt, an dem mein Körper es mir nicht mehr erlaubt, weiterzumachen.“ Im April vergangenen Jahres war Axelsen am Rücken operiert worden.

Axelsens beeindruckende Titelbilanz

Axelsen gehört zu den erfolgreichsten Badmintonspielern der Geschichte. Neben seinen Olympiasiegen gewann er zwei Weltmeistertitel (2017, 2022) und dreimal die Europameisterschaft (2016, 2018, 2022), dazu kommen weitere WM- und EM-Goldmedaillen mit der Mannschaft. Die Weltrangliste führte Axelsen 183 Wochen an.