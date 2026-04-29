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Snooker-WM: Murphy stoppt Zhao – Fluch des Crucible hält

Snooker-WM: Auch Zhao trifft der „Fluch des Crucible“

Der Titelverteidiger aus China scheitert in Sheffield an Lokalmatador Shaun Murphy.
Ausgeschieden: Zhao Xintong
Ausgeschieden: Zhao Xintong
© AFP/SID/OLI SCARFF
SID
Der Titelverteidiger aus China scheitert in Sheffield an Lokalmatador Shaun Murphy.

Erst Ronnie O’Sullivan, Mark Selby und Judd Trump, jetzt Titelverteidiger Zhao Xintong. Bei der Snooker-WM in Sheffield lichtet sich weiter das Feld der Favoriten. Zhao, im Vorjahr erster chinesischer Weltmeister, scheiterte am Mittwoch im Viertelfinale mit 10:13 an Shaun Murphy aus England.

Crucible-Fluch stoppt Zhao erneut

Zhao fiel wie viele andere zuvor dem „Fluch des Crucible“ zum Opfer. Seit das Turnier 1977 ins Crucible Theatre verlegt wurde, konnte kein Weltmeister seinen Titel im Folgejahr erfolgreich verteidigen. „Shaun hat mich stark unter Druck gesetzt und perfektes Snooker gespielt. Er hat den Sieg verdient“, sagte Zhao der BBC. Er habe „als Titelverteidiger zwar etwas Druck gespürt, aber es ging mir trotzdem gut“.

Murphy zwei Siege vor WM-Titel

Murphy (43), der gegen Zhao (29) früh mit 0:3 in Rückstand geraten war, ist nun nur noch zwei Siege von seinem zweiten Weltmeistertitel entfernt – 21 Jahre nach dem ersten Triumph.

Topstars scheitern bei Snooker-WM

„The Rocket“ O’Sullivan war am Montag gegen den viermaligen Weltmeister John Higgins (Schottland) ausgeschieden. Für Selby (England), ebenfalls viermaliger Titelträger, war das Aus gegen Wu Yize (China) gekommen. Der Weltranglistenerste Trump (England) unterlag dem Iraner Hossein Vafaei.

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