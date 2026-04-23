Snooker-WM: Irans Vafaei bezwingt Si – jetzt wartet Trump

Bei der Snooker-WM spielt Hossein Vafaei auch für die Menschen in seiner Heimat, er will den Iranern Hoffnung geben – und hat dabei den ersten Erfolg gelandet. Der 31-Jährige schaltete den Chinesen Si Jiahui am Donnerstag in Sheffield mit 10:3 aus und trifft nun auf Trump – auf Judd Trump. Der Engländer ist die Nummer eins der Weltrangliste.
Snooker-WM: Iraner trifft auf Trump
Der einzige Profi seines Heimatlandes fordert jetzt in Sheffield den Weltranglistenersten heraus.
Hossein Vafaei (M.) schaltet Si Jiahui (r.) aus
© AFP/SID/DARREN STAPLES
Vafaei, erster Snooker-Profi aus dem Iran, ist bereits zum fünften Mal auf der großen Bühne des Crucible Theatre dabei. „Ich kämpfe auch für mein Land, für meine Familie, und ich gebe mein Bestes“, sagte Vafaei der BBC. Er hoffe, dass der Krieg, der am 28. Februar mit US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran begann, bald vorbei sei. „Dann kehrt die Sicherheit in mein Land zurück.“
Trump-Duell trotz Iran-Sorgen
Der „Persische Prinz“ hatte bereits 2023 und 2025 das Achtelfinale erreicht. Im Duell mit Trump muss er nun wieder die Lage im Iran ausblenden. Das sei nicht einfach. „Man bekommt tagsüber eine schlechte Nachricht und kann sich nicht auf seinen Job konzentrieren“, sagte Vafaei, „wie soll ich mich da konzentrieren?“