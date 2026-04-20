Snooker-WM: Teenie Moody verschenkt Sensation gegen Wilson

SID 20.04.2026 • 23:01 Uhr Der 19 Jahre alte Stan Moody spielt sich einen hohen Vorsprung heraus - dann schlägt der ehemalige Weltmeister zurück.

Snooker-Jungstar Stan Moody hat bei der Weltmeisterschaft in Sheffield einen Coup verpasst. Der 19 Jahre alte Engländer lag in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Kyren Wilson klar auf Siegkurs, bevor ihm gegen den Weltmeister von 2024 die Nerven versagten und er mit 7:10 unterlag. Moody schied damit bei seinem Debüt im prestigeträchtigen Crucible Theatre gleich zum Auftakt aus.

Wilson verhindert Teenager-Coup

Dabei sah es zunächst nach einer großen Überraschung aus: In der ersten Session spielte sich der Teenager gegen den Weltranglistenzweiten eine 6:3-Führung heraus und erhöhte am Abend sogar erst einmal. Dann schlug der erfahrenere Wilson nervenstark zurück und sicherte sich durch sieben gewonnene Durchgänge nacheinander den Sieg. In der nächsten Runde trifft er auf den Weltranglisten-14. Mark Allen aus Nordirland.

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