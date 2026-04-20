Snooker-WM: Teenie Moody verschenkt Sensation gegen Wilson

Snooker-Jungstar Stan Moody hat bei der Weltmeisterschaft in Sheffield einen Coup verpasst. Der 19 Jahre alte Engländer lag in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Kyren Wilson klar auf Siegkurs, bevor ihm gegen den Weltmeister von 2024 die Nerven versagten und er mit 7:10 unterlag. Moody schied damit bei seinem Debüt im prestigeträchtigen Crucible Theatre gleich zum Auftakt aus.
Snooker-WM: Jungstar verpasst Coup
Wilson verhindert Teenager-Coup
Dabei sah es zunächst nach einer großen Überraschung aus: In der ersten Session spielte sich der Teenager gegen den Weltranglistenzweiten eine 6:3-Führung heraus und erhöhte am Abend sogar erst einmal. Dann schlug der erfahrenere Wilson nervenstark zurück und sicherte sich durch sieben gewonnene Durchgänge nacheinander den Sieg. In der nächsten Runde trifft er auf den Weltranglisten-14. Mark Allen aus Nordirland.
Higgins siegt – O’Sullivan greift an
Bereits am Nachmittag hatte der viermalige Weltmeister John Higgins einen Erfolg gefeiert. Der Schotte besiegte den zweimaligen Finalisten Ali Carter mit 10:7. Am Dienstag greift auch Ikone Ronnie O’Sullivan ins Turnier ein. Er startet seine Jagd auf den historischen achten WM-Titel gegen den chinesischen Debütanten He Guoqiang (ab 15.30 Uhr/Eurosport).