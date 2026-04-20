Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DFB-POKAL
CHAMPIONS LEAGUE
US-SPORT
HANDBALL
DARTS
TENNIS
EISHOCKEY
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Sportmix>

Snooker-WM: Teenie Moody verschenkt Sensation gegen Wilson

Snooker-WM: Jungstar verpasst Coup

Der 19 Jahre alte Stan Moody spielt sich einen hohen Vorsprung heraus - dann schlägt der ehemalige Weltmeister zurück.
Bittere Niederlage beim Debüt für Stan Moody
Bittere Niederlage beim Debüt für Stan Moody
© PA Wire/SID/Martin Rickett
SID
Der 19 Jahre alte Stan Moody spielt sich einen hohen Vorsprung heraus - dann schlägt der ehemalige Weltmeister zurück.

Snooker-Jungstar Stan Moody hat bei der Weltmeisterschaft in Sheffield einen Coup verpasst. Der 19 Jahre alte Engländer lag in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Kyren Wilson klar auf Siegkurs, bevor ihm gegen den Weltmeister von 2024 die Nerven versagten und er mit 7:10 unterlag. Moody schied damit bei seinem Debüt im prestigeträchtigen Crucible Theatre gleich zum Auftakt aus.

Wilson verhindert Teenager-Coup

Dabei sah es zunächst nach einer großen Überraschung aus: In der ersten Session spielte sich der Teenager gegen den Weltranglistenzweiten eine 6:3-Führung heraus und erhöhte am Abend sogar erst einmal. Dann schlug der erfahrenere Wilson nervenstark zurück und sicherte sich durch sieben gewonnene Durchgänge nacheinander den Sieg. In der nächsten Runde trifft er auf den Weltranglisten-14. Mark Allen aus Nordirland.

Higgins siegt – O’Sullivan greift an

Bereits am Nachmittag hatte der viermalige Weltmeister John Higgins einen Erfolg gefeiert. Der Schotte besiegte den zweimaligen Finalisten Ali Carter mit 10:7. Am Dienstag greift auch Ikone Ronnie O’Sullivan ins Turnier ein. Er startet seine Jagd auf den historischen achten WM-Titel gegen den chinesischen Debütanten He Guoqiang (ab 15.30 Uhr/Eurosport).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite