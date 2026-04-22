RTL kauft Sky: EU genehmigt Milliarden-Mega-Deal

SID 22.04.2026 • 19:23 Uhr Die EU-Kommission hat bei der geplanten Übernahme keine Bedenken. Fans dürfen in Zukunft auf ein größeres Sportangebot im Free-TV hoffen.

Der RTL-Konzern hat grünes Licht für die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky erhalten. Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, wurde die Integration des deutschsprachigen Sky-Angebots „vorbehaltlos genehmigt“ ohne dass der Zusammenschluss „wettbewerbsrechtliche Bedenken“ aufwerfe.

Comcast streicht 150-Millionen-Fixbetrag

RTL hatte den Kauf im vergangenen Juni angekündigt. Der US-Konzern Comcast, die Muttergesellschaft von Sky, erhält der Vereinbarung nach einen Festbetrag von 150 Millionen Euro, zu dem in den kommenden fünf Jahren je nach Entwicklung des RTL-Aktienkurses ein variabler Anteil von bis zu 377 Millionen Euro hinzukommt.

EU-Kommission lobt RTL-Sky-Bündnis

„Die europäischen audiovisuellen Märkte befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen werden RTL und Sky DACH besser gerüstet sein, um auf diesem sich rasch wandelnden Markt zu bestehen“, erklärte Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin für einen sauberen, gerechten und wettbewerbsfähigen Wandel bei der EU-Kommission: „Die Transaktion wird es etablierten europäischen Medienkonzernen ermöglichen, ihre Position in einer Zeit zu festigen, in der sich die Branche im Umbruch befindet und sie zunehmendem Druck durch globale Streaming-Plattformen ausgesetzt sind.“

Sky und WOW bleiben bestehen

Die Marken Sky und WOW sollen auch nach dem Kauf durch RTL erhalten bleiben, ebenso der Sky-Standort in München. Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, hatte im vergangenen Sommer auch ein vergrößertes Sportangebot im Free-TV in Aussicht gestellt. Die Übernahme ist die größte in der Geschichte von RTL Deutschland.

Streaming-Allianz erreicht 11,5 Millionen

„Durch das Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland mit seinem Streamingdienst WOW entsteht ein einzigartiges Angebot für Unterhaltung, Sport und Informationen in den Bereichen Streaming, Free-TV und Pay-TV mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten“, hatte RTL im Juni erklärt.

Bundesliga-Rechte bleiben bei Sky