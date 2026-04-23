Olympia 2028: 4 Mio. LA-Tickets nach Startschuss schon weg!

SID 23.04.2026 • 19:36 Uhr Fast alle Karten für weniger als 100 Dollar sind schon vergriffen.

Weltweit über vier Millionen Eintrittskarten für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sind in der ersten Vorverkaufsphase für die Wettbewerbe in Kalifornien verkauft worden. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

Hoher Ticket-Andrang für Los Angeles 2028

„Fans aus nah und fern haben gesprochen: Die Welt will ein Teil der Spiele von Los Angeles 2028 sein“, kommentierte Geschäftsführer Reynold Hoover vom Organisationskomitee das Absatzergebnis. Zum finanziellen Volumen der Einnahmen machte Hoover keine Angaben.

Günstige Tickets fast ausverkauft

Im ersten Verkaufsfenster hatten die Olympia-Macher eigenen Angaben zufolge bereits 95 Prozent aller vorgesehenen Billets aus der Preiskategorie unter 100 Dollar angeboten. Die Käufer kamen demnach aus 85 Ländern, die größte Nachfrage herrschte in den USA selbst sowie in Großbritannien, Kanada, Mexiko und Japan.

Nächste Verkaufsphase startet im August