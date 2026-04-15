Hrubesch: Olympia nach Hamburg – Stimmt beim Referendum Ja!

SID 15.04.2026 • 05:53 Uhr Die Fußball-Legende spricht sich ganz klar für eine deutsche Olympiabewerbung aus und wirbt für ein "Ja" beim Referendum in Hamburg.

Fußball-Legende Horst Hrubesch hat sich mit eindringlichen Worten für eine deutsche Olympiabewerbung ausgesprochen. „Ich bin ein absoluter Befürworter von Olympia. Man muss aufhören, immer das Negative zu sehen, denn die Sache bringt auch ganz viel Positives hervor“, sagte er in einem Interview auf der Homepage seines ehemaligen Klubs Hamburger SV und sprach sich für die Hansestadt als Austragungsort aus.

Olympia treibt Hamburgs Entwicklung voran

„Mit Olympia in Hamburg entwickelt sich die Stadt noch einmal weiter – wir sind schon das Tor zur Welt und es würde noch einmal vieles infrastrukturell bewegen. Natürlich ist so etwas auch teuer, aber der Mehrgewinn überwiegt“, sagte Hrubesch, der am Freitag 75 Jahre alt wird.

Appell zum Hamburger Olympia-Referendum

Mit Blick auf das Hamburger Referendum über eine Bewerbung am 31. Mai rief er zu einem ‚Ja‘ auf: „Die Hamburger können sich dermaßen präsentieren und sind auch in der Lage, sich so weltoffen zu zeigen. Wir können zeigen: Wir sind Hamburg, wir sind Deutschland. Für mich ist das ein Muss. Ich kann nur dazu raten, für Olympia zu stimmen.“

Hrubesch schwärmt von Olympia-Flair