Wüst vor Referendum: „Zustimmung wird sehr, sehr klar sein“

SID 14.04.2026 • 16:40 Uhr Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen blickt dem Ergebnis der Bürgerbefragung zu Olympia optimistisch entgegen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ist äußerst zuversichtlich, dass die Bewerbung von Köln/Rhein-Ruhr um Olympische und Paralympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 durch das Ergebnis der Bürgerbefragung in 17 Kommunen am Sonntag weiteren Auftrieb erhalten wird. „Nach allem, was ich so wahrnehme von den Menschen, wird die Zustimmung sehr, sehr klar sein“, sagte der CDU-Politiker bei einem Termin in Düsseldorf.

„Ich habe sehr viel zustimmende Reaktion von den Leuten gehört“, führte der 50-Jährige aus und betonte: „Niemand fragt so viele Menschen wie wir.“ In Nordrhein-Westfalen haben rund vier Millionen Bürgerinnen und Bürger seit Mitte März Briefwahlunterlagen erhalten mit der Frage, ob sich ihre Kommune an der Kampagne beteiligen soll. Ausgezählt wird am kommenden Sonntagabend.

Ein mehrheitliches Ja der Bevölkerung ist ein Muss, um im nationalen Rennen zu bleiben. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will am 26. September im Rahmen einer Mitgliederversammlung in Baden-Baden über den deutschen Bewerber beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) entscheiden. München hat bei seinem Referendum im vergangenen Herbst eine starke Zustimmung von 66,4 Prozent erhalten. Die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs entscheiden am 31. Mai. Beim vierten deutschen Interessenten Berlin ist kein Referendum geplant.

Die Konzepte können bis Anfang Juni angepasst werden. Der DOSB bewertet alle vier Kandidaten mithilfe einer komplizierten Matrix, in der neben der Unterstützung der Bevölkerung weitere Faktoren stark gewichtet werden, u.a. die internationale Strahlkraft. Letztlich entscheiden aber die Delegierten. Der DOSB, bereits offizieller Bewerber beim IOC, rechnet mit einer Vergabe der Sommerspiele 2036 nicht vor 2027.