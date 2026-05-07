600-Kilometer-Lauf: Saatci knackt nächstes Zwischenziel

Jakob Lüers 07.05.2026 • 21:32 Uhr Innerhalb von vier Tagen will Extremsportler Arda Saatci 600 Kilometer durch die amerikanische Wüste laufen - und hat nun das nächste Zwischenziel erreicht. Im Netz erhält der Berliner für sein Vorhaben prominente Unterstützung.

Er läuft und läuft und läuft: Extremsportler und Influencer Arda Saatci ist nach wie vor auf bestem Wege, sein großes Vorhaben zu erreichen: Der gebürtige Berliner will in unter 96 Stunden vom Death Valley bis nach Los Angeles laufen.

Von den insgesamt 600 Kilometern, die der 28-Jährige bis Samstag zurücklegen will, hat Saatci bis Donnerstagabend bereits rund 275 hinter sich. Bei Temperaturen von rund 28 Grad schleppt sich der Athlet durch die amerikanische Wüste in Richtung Santa Monica Pier am Pazifik.

Saatci knackt nächsten Meilenstein

Am Dienstag war Saatci gegen 11 Uhr Ortszeit vom tiefsten Punkt der USA aus losgelaufen – inzwischen hat er das erste Drittel seiner Strecke sowie knapp 6.000 Höhenmeter geschafft. Am Mittwochabend überquerte Saatci die 200-Kilometer-Marke. Um keine kostbaren Minuten der angestrebten 96 Stunden zu verlieren, isst und trinkt der 28-Jährige während des Gehens.

Auch schlafen kann Saatci kaum, doch das nimmt er in Kauf: „Ich wachse auch enorm mental bei diesen Geschichten. Ich lerne sehr viel über mich selber. Diese Erfahrung möchte ich haben und sie so gut es geht mit den Leuten da draußen teilen“, hatte er SPORT1 im Vorfeld verraten.

Serie-A-Stars unterstützen Saatci

Der Ultralauf wird live auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen, wo sich Saatcis Fans zu jeder Zeit dazuschalten können. Mit seinen außergewöhnlichen Challenges hat sich der Deutsche in den sozialen Netzwerken eine große Community aufgebaut – auf Instagram folgen ihm rund 1,3 Millionen Menschen.