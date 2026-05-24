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Nervenkrimi bei Bogen-EM: Deutsche holen Doppel-Gold

EM: Doppelgold für Deutschland

Nach einem 0:4-Rückstand gewinnen die DSB-Männer am Schlusstag im Stechen gegen Spanien.
Europameisterin Elisa Tartler
Europameisterin Elisa Tartler
© picture-alliance/XinHua/SID/Sun Fanyue
SID
Nach einem 0:4-Rückstand gewinnen die DSB-Männer am Schlusstag im Stechen gegen Spanien.

Die Recurve-Teams des Deutschen Schützenbundes (DSB) haben bei der Bogensport-EM in Antalya/Türkei am Schlusstag Doppelgold gewonnen. Die Männer mit Mathias Kramer (Herßum), Jonathan Vetter (Deufringen) und Moritz Wieser (Trostberg) setzten sich in einem dramatischen Finale gegen Spanien durch.

EM-Titel nach 0:4-Aufholjagd

Nach einem 0:4-Rückstand glichen sie zum 4:4 aus und gewannen im Stechen. „Wir freuen uns enorm, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, und wir fahren mit einem Titel ein, es war ein super Tag“, sagte Wieser nach dem Wettkampf.

Das Frauentrio um Katharina Bauer (Raubling), Elisa Tartler (Berlin) und Charline Schwarz (Feucht) besiegte im Finale das Überraschungsteam aus Belarus 6:2. „Der EM-Titel bedeutet mir sehr viel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier in der Arena den Wettkampf zu bestreiten. Und dass wir unsere Leistung so abrufen konnten, war unfassbar gut und erfüllt mich mit sehr viel Stolz“, sagte Schwarz.

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