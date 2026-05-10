Deutsche Kajak-Zweier triumphieren

SID 10.05.2026 • 18:04 Uhr Die Duos im K2 überzeugen zum Saisonstart. Der Kajak-Vierer hingegen patzt und verpasst das Podium.

Die Kajak-Zweier haben dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) einen versöhnlichen Abschluss beim ersten Weltcup der Saison beschert.

In Szeged/Ungarn paddelten die Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke sowie Paulina Paszek und Pauline Jagsch am Sonntag im K2 über 500 m jeweils zum Sieg.

„Beide Boote sind herausragende Rennen gefahren“, lobte Bundestrainer Arndt Hanisch: „Nach den schwierigen Rennen im Vierer war das Balsam für die Seele.“

Kajak-Vierer verpasst das Podium knapp

Schopf und Lemke hatten im erfolgsverwöhnten Kajak-Vierer am ersten Finaltag einen durchwachsenen Saisonstart erwischt und einen Podestplatz noch hauchdünn verpasst.

In der Gold-Formation von Olympia 2024 landete das deutsche Paradeboot auf dem fünften Platz.