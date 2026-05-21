Änderung beim Deutschland-Achter

SID 21.05.2026 • 11:35 Uhr Das deutsche Flaggschiff setzt auf personelle Kontinuität. Weltcups und die EM dienen als Formtest vor der WM.

Nahezu unverändert geht der Deutschland-Achter in die neue Rudersaison. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) wird von Steuermann Jonas Wiesen und dem neuen Schlagmann Sönke Kruse angeführt, Tassilo von Müller ist der einzige Neuling.

Höhepunkt des Jahres für das Paradeboot sind die Weltmeisterschaften in Amsterdam (24. bis 30. August).

Zusätzliche Power für den Achter

„Alle Ruderer haben physiologisch zugelegt, Tassilo gibt uns zusätzliche Power“, sagte Trainer Mark Emke, der in seine zweite Saison mit dem Achter geht: „Die Mannschaft versteht auch mein Konzept und meine Idee, wie wir rudern wollen, besser. Das macht uns insgesamt stärker und schneller.“

Julius Christ, Tobias Strangemann, Olaf Roggensack, Mattes Schönherr, Paul Klapperich und Theis Hagemeister behalten ihre Plätze. Neuling von Müller studierte zuletzt einige Jahre in den USA und Großbritannien und ist nun zurück am Stützpunkt in Dortmund. Mit dem Oxford-Achter nahm er unter anderem am traditionsreichen Boat Race teil.

Weltcup Sevilla als erster Gradmesser

Erster Gradmesser ist der Weltcup im spanischen Sevilla (29. bis 31. Mai). Nach schwankenden Leistungen in der Vorsaison, die mit WM-Platz sieben in Shanghai endete, hofft das deutsche Team auf ein stabileres Jahr 2026. Bis zur WM warten noch der Weltcup in Luzern/Schweiz (26. bis 28. Juni) und die EM in Varese/Italien (31. Juli bis 2. August).