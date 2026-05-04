Snooker-WM entschieden – und wie!

SID 04.05.2026 • 23:37 Uhr In einem der spannendsten Endspiele der WM-Geschichte setzt sich letztlich der Chinese Wu Yize durch und krönt sich zum zweiten Weltmeister seines Landes.

Der chinesische Shootingstar Wu Yize hat sich in einem hochspannenden Endspiel zum zweitjüngsten Snooker-Weltmeister der Geschichte gekrönt.

Der erst 22 Jahre alte Aufsteiger behielt im Crucible Theatre von Sheffield in einer Finalpartie voller Wendungen mit 18:17 die Oberhand gegen den Briten Shaun Murphy, WM-Sieger von 2005 – und setzte als zweiter Sieger in Folge aus China die neue Zeitrechnung im Snooker weiter fort.

Snooker-WM: Wu triumphiert

Erst der 35. und damit letzte Frame brachte die Entscheidung – zum ersten Mal seit 2002 wurde der Weltmeister auf dramatischste Weise im Deciding Frame gekürt. Damit tritt Wu in die Fußstapfen von Zhao Xingtong.

Als erster Asiate der Geschichte hatte sich der 29 Jahre alte Chinese im Vorjahr gegen den Waliser Mark Williams durchgesetzt und so ein neues Zeitalter eingeläutet – die Dominanz der Insel und ihrer Altmeister scheint endgültig durchbrochen.

Dies gelang Wu nicht nur über das gesamte Turnier, sondern vor allem auch im Endspiel in beeindruckender Manier: Wenn der junge Spieler die Nerven am Tisch verlor, fand er sie im Anschluss immer wieder. Erst verspielte er eine 3:0-Führung, beendete dann Tag eins mit einer Führung. Er kassierte fünf Frames in Folge, dann gehörten ihm die nächsten vier. In der abschließenden Abendsession schenkten sich die Kontrahenten nichts mehr – mit dem besseren Ende für Wu.

Murphy zollt neuem Weltmeister Respekt

„Ich hasse es, reicht zu haben“, sagte Murphy nach dem Endspiel: „Ich habe schon früh in der Saison gesagt, er wird eines Tages Weltmeister sein. Leider ist es heute schon geglückt. Ich hatte nicht mehr zu geben, ich hätte es nicht härter versuchen können.“