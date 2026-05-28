EM-Kracher: Varfolomeev glänzt mit Bestwert – Finale im Visier

SID 28.05.2026 • 20:41 Uhr Darja Varfolomeev ist erfolgreich in die Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik im bulgarischen Warna gestartet. Die 19-Jährige zieht mit dem Reifen und mit dem Ball ins Finale ein.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev ist erfolgreich in die Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik im bulgarischen Warna gestartet.

Die 19-Jährige zog am Donnerstag mit beiden Handgeräten ins Finale der besten acht Gymnastinnen ein. Mit dem Reifen gelang Varfolomeev mit 29,750 Punkten der Bestwert. Mit dem Ball kam die Schmidenerin auf 27,400 Punkte, was Rang sechs bedeutete.

EM der Rhythmischen Sportgymnastik endet am Sonntag

„Ich bin ganz zufrieden mit dem ersten Tag, ich hatte keinen Geräteverlust, das war wichtig. Sicherlich ist für die nächsten Tage noch Luft nach oben“, sagte Varfolomeev.