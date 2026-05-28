Monster-Prämie geboten: Wer knackt den Rekord von Usain Bolt?

SID 28.05.2026 • 12:26 Uhr Usain Bolt stellt einst den Weltrekord über 100 Meter auf. Nun wird viel Geld geboten, um diesen zu unterbieten.

Spitzenleistung dank dicker Finanzspritze? Die Macher der Enhanced Games haben eine Prämie von zehn Millionen Dollar ausgelobt für den Sprinter, der bei der nächsten Auflage der dopingfreundlichen Spiele den 100-Meter-Weltrekord von Usain Bolt bricht. Dies teilten die Enhanced Games mit, ohne einen konkreten Termin für die zweite Auflage zu nennen, allein die Jahreszahl 2027 wurde genannt.

Der Jamaikaner Bolt war bei der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin in 9,58 Sekunden in eine neue Dimension vorgestoßen. Seit seinem Rücktritt kam kein Läufer in einem offiziellen Wettkampf unter regulären Bedingungen auch nur in die Nähe dieser Zeit.

Bolt-Weltrekord bleibt unerreicht

Bei der ersten Auflage der Enhanced Games am vergangenen Sonntag in Las Vegas hatte der US-Amerikaner Fred Kerley, Weltmeister von 2022, über die 100 m in 9,97 Sekunden gesiegt – nach eigener Aussage hatte der 31-Jährige keine Dopingmittel eingesetzt. Der Weltrekord über 100 m wäre bei der Premiere des hochumstrittenen Formats eine Million Dollar wert gewesen.