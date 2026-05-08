MotoGP-Comeback: Jonas Folger ersetzt Vinales bei Tech3 Le Mans

SID 08.05.2026 • 06:19 Uhr "Diese Jungs sind auf einem so hohen Level, es wird auf jeden Fall schwierig", sagt der Rennfahrer vor seinem Einsatz als Ersatzmann in Le Mans.

Gut drei Jahre hat Jonas Folger kein MotoGP-Rennen mehr bestritten, beim Comeback in Le Mans stellt sich der Rennfahrer auf Schwierigkeiten ein. „Es wird ein langes Wochenende“, sagte der 32-Jährige vor seinem WM-Einsatz als Ersatzmann für das KTM-Kundenteam Tech3, „diese Jungs sind auf einem so hohen Level, es wird auf jeden Fall schwierig.“

Folger ersetzt Vinales in Frankreich

Folger, der 2017 beim Heimrennen auf dem Sachsenring als Tech3-Stammfahrer (auf einer Yamaha) sensationell Zweiter geworden war, ersetzt beim Großen Preis von Frankreich den Spanier Maverick Vinales, der sich noch von einer Operation erholt. „Ich kenne das Team gut“, so Folger, „das macht es etwas einfacher, aber es wird eine große Herausforderung.“

Der Oberbayer geht nicht ganz unvorbereitet auf die Strecke. „Ich hatte die Chance, diese Woche einen zweitägigen Test in Mugello zu absolvieren. Das war sehr wichtig, ansonsten hätte ich komplett bei Null anfangen müssen“, sagte Folger: „Natürlich sind zwei Tage nicht genug, aber es ist besser als nichts.“

Podium-Erinnerungen und Bike-Feeling