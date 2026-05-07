IOC kippt Crosslauf & Gravel-Bike bei Winterspielen 2030

SID 07.05.2026 • 18:03 Uhr Trailrunning, Cyclocross oder Gravel-Biking galten als Kandidaten, ins Programm zu rücken. Zumindest in vier Jahren wird das noch nicht der Fall sein.

Vorerst kein Crosslauf oder Gravel-Biking – zumindest bei den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen soll Sport „nur auf Schnee und Eis“ stattfinden. Das betonte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am Donnerstag nach einer zweitägigen Sitzung der Exekutive in Lausanne. „Wir werden im Juni über das Programm abstimmen, haben aber bereits entschieden, dass weder Sommersportarten noch ganzjährige Sportarten aufgenommen werden“, erklärte Coventry bei einer Pressekonferenz.

IOC erwägt Wintersport-Reformen 2034

Die Nachfolgerin des Deutschen Thomas Bach an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) merkte jedoch an, dass eine umfassende Reform des Wintersport-Programms „potenziell“ für Salt Lake City im Jahr 2034 infrage kommen könnte: „Wir müssen klären, auf welche Weise potenziell neue, innovative Sportarten und Disziplinen in das Programm aufgenommen werden sollen.“ Gleichzeitig sei dem IOC bewusst, dass „wir nicht einfach immer weiter wachsen können. Immer größer, größer, größer. Auch das ist nicht die Lösung“, erklärte die 42-Jährige.