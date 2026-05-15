Brandenburg-Sieg: K4-Olympiasieger trumpfen beim Weltcup auf

SID 15.05.2026 • 18:08 Uhr Beim Saisonstart eine Woche zuvor war der K4 nur auf Rang fünf gelandet.

Heimsieg für das deutsche Paradeboot: Der Kajak-Vierer hat in der Gold-Formation von Olympia 2024 seinen ersten Weltcupsieg der Saison gefeiert. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Rückkehrer Tom Liebscher-Lucz gewannen in Brandenburg an der Havel vor Ungarn und Australien.

Deutsche Siege beim Kanu-Weltcup

Beim Saisonstart eine Woche zuvor war der K4 nur auf Rang fünf gelandet. „Es waren einfach sehr unterschiedliche Bedingungen gegenüber Szeged. Dort war es warm, damit auch schnell gerade durch den Rückenwind. Das hier waren jetzt normalere Kanu-Bedingungen – vor allem war das Rennen aber besser gefahren. Ein guter Start und ein herausragendes Mittelstück haben den Unterschied gemacht“, sagte Bundestrainer Arndt Hanisch.