Brandenburg-Sieg: K4-Olympiasieger trumpfen beim Weltcup auf

Heimsieg für das deutsche Paradeboot: Der Kajak-Vierer hat in der Gold-Formation von Olympia 2024 seinen ersten Weltcupsieg der Saison gefeiert. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Rückkehrer Tom Liebscher-Lucz gewannen in Brandenburg an der Havel vor Ungarn und Australien.
Heimsieg für deutsches Paradeboot
Beim Saisonstart eine Woche zuvor war der K4 nur auf Rang fünf gelandet.
Der deutsche K4 feierte einen Heimsieg
© AFP/SID/OLIVIER MORIN
Deutsche Siege beim Kanu-Weltcup
Beim Saisonstart eine Woche zuvor war der K4 nur auf Rang fünf gelandet. „Es waren einfach sehr unterschiedliche Bedingungen gegenüber Szeged. Dort war es warm, damit auch schnell gerade durch den Rückenwind. Das hier waren jetzt normalere Kanu-Bedingungen – vor allem war das Rennen aber besser gefahren. Ein guter Start und ein herausragendes Mittelstück haben den Unterschied gemacht“, sagte Bundestrainer Arndt Hanisch.
Für den zweiten deutschen Sieg sorgte am Freitag die erst 19 Jahre alte Caroline Heuser, die in ihrem erst zweiten Weltcup im nicht olympischen K1 über 1000 Meter triumphierte. Der deutsche Frauen-Vierer bestehend aus Paulina Paszek, Nele Reinwardt, Pauline Jagsch und Finja Hermanussen landete auf dem dritten Rang.