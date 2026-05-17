Schmidbauer triumphiert: Erster High-Diving-Weltcup-Sieg

SID 17.05.2026 • 12:47 Uhr Toller Erfolg für Iris Schmidbauer. Die Klippenspringerin lässt in Fort Lauderdale die Konkurrenz hinter sich.

Klippenspringerin Iris Schmidbauer hat erstmals einen Weltcup im High Diving gewonnen. Die 31-Jährige sicherte sich in Fort Lauderdale (USA) nach vier Sprüngen aus 20 Metern Höhe mit einer Gesamtpunktzahl von 329,45 Zählern den ersten Platz und ließ dabei unter anderem die Kanadierin Molly Carlson, WM-Zweite von 2023 und 2024, hinter sich.

Schmidbauers emotionaler Weltcup-Triumph

„Ich wusste immer, dass ich das Potenzial habe, aber jetzt konnte ich es endlich mal im Wettkampf zeigen“, sagte die Europameisterin von 2022 nach ihrem Erfolg beim ersten Weltcup-Stopp dieser Saison: „Es ist ein Traum, der wahr wird, dass ich alles so zusammensetzen konnte und das noch mit meiner Tochter an meiner Seite erlebe. Ich bin immer noch etwas sprachlos, dass ich gerade die Nummer eins in der Welt bin.“