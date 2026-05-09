Gold-Gala in Osijek: Vennekamp & Geis holen Schieß-EM

SID 09.05.2026 • 19:31 Uhr Doreen Vennekamp und Oliver Geis jubeln in Osijek. Auch in den Teamwertungen gibt es Grund zum Feiern.

Das deutsche Team bleibt bei der Kleinkaliber-Europameisterschaft im kroatischen Osijek in der Goldspur. Doreen Vennekamp (Ronneburg) gewann mit der olympischen Sportpistole nach einer Achterbahnfahrt im Finale den EM-Titel, anschließend setzte sich auch Oliver Geis (Bad Camberg) mit der Schnellfeuerpistole auf den Thron, der Pfullinger Emanuel Müller wurde hinter dem Teamkollegen Zweiter. Zudem gab es in den Teamwertungen Gold für die Schnellfeuer-Männer und Bronze für die Sportpistolen-Frauen.

Stark glänzt mit Weltrekord-Gold

„Ich bin total happy mit dem Titel. Für mich ist das ein großer Stressabfall und eine riesige Belohnung, nachdem ich es nach den Olympischen Spielen nicht mehr geschafft habe, in Finals zu kommen oder dort gut abzuschneiden“, sagte die zweimalige Weltmeisterin Vennekamp (31): „Ich bin überglücklich, mir sind direkt danach auch die Tränen gekommen.“

Gewehrschützin Nele Stark hatte dem Deutschen Schützenbund (DSB) am Freitag einen gelungenen Auftakt beschert. In der Olympia-Disziplin Dreistellungskampf holte die 22-Jährige sowohl im Einzel als auch im Team Gold. Mit 363,3 Punkten verbesserte Stark den Weltrekord.