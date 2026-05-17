Mount Everest: Doppel-Rekord! Kami Rita 32., Lhakpa 11. Gipfel

Die nepalesischen Bergsteiger Kami Rita Sherpa und Lhakpa Sherpa haben am Mount Everest ihre Rekorde ausgebaut. Der als „Everest-Mann“ bezeichnete Kami Rita Sherpa bestieg den Gipfel am Sonntag zum 32. Mal. Lhakpa Sherpa, die auch die vorherige Bestmarke bei den Frauen innehatte, gelang dies zum 11. Mal.
Nepalesisches Bergsteiger-Duo baut Everest-Rekorde aus
Kami Rita Sherpa erklimmt den Gipfel zum 32. Mal, Lhakpa Sherpa sorgt mit ihrem 11. Aufstieg bei den Frauen für eine neue Bestmarke.
Kami Rita Sherpa sorgt für Everest-Rekord
© AFP/SID/NISHA BHANDARI
Everest-Rekorde beflügeln Bergsteiger
„Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des nepalesischen Bergsteigens“, erklärte Himal Gautam, Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums, der Nachrichtenagentur AFP: „Ihre Rekorde sorgen für zusätzliche Begeisterung bei anderen Bergsteigern.“
Der 56 Jahre alte Kami Rita Sherpa stand 1994 zum ersten Mal auf dem Gipfel des Mount Everest, als er für eine kommerzielle Expedition arbeitete. Seitdem bestieg er den Berg fast jedes Jahr und leitete dabei Führungen. Die 52 Jahre alte Lhakpa Sherpa, bekannt als die „Bergkönigin“, erreichte den Gipfel im Jahr 2000 zum ersten Mal und war damit die erste Nepalesin, der ein Auf- und Abstieg erfolgreich gelang.