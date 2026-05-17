Mount Everest: Doppel-Rekord! Kami Rita 32., Lhakpa 11. Gipfel

SID 17.05.2026 • 10:05 Uhr Kami Rita Sherpa erklimmt den Gipfel zum 32. Mal, Lhakpa Sherpa sorgt mit ihrem 11. Aufstieg bei den Frauen für eine neue Bestmarke.

Die nepalesischen Bergsteiger Kami Rita Sherpa und Lhakpa Sherpa haben am Mount Everest ihre Rekorde ausgebaut. Der als „Everest-Mann“ bezeichnete Kami Rita Sherpa bestieg den Gipfel am Sonntag zum 32. Mal. Lhakpa Sherpa, die auch die vorherige Bestmarke bei den Frauen innehatte, gelang dies zum 11. Mal.

Everest-Rekorde beflügeln Bergsteiger

„Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des nepalesischen Bergsteigens“, erklärte Himal Gautam, Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums, der Nachrichtenagentur AFP: „Ihre Rekorde sorgen für zusätzliche Begeisterung bei anderen Bergsteigern.“