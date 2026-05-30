Varfolomeev holt EM-Mehrkampf-Gold – Triumph in Warna | RSG

SID 30.05.2026 • 14:34 Uhr Die 19-Jährige hat in Bulgarien noch weitere Chancen auf eine Medaille.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat nun auch bei Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik Mehrkampf-Gold gewonnen. Die 19-Jährige, die tags zuvor in der Qualifikation gesundheitlich gehandicapt gewesen war, siegte am Samstag im Finale im bulgarischen Warna mit 0,950 Punkten Vorsprung vor Lokalmatadorin Stilijana Nikolowa, Bronze ging an die Ukrainerin Taisiia Onofriichuk.