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Varfolomeev holt EM-Mehrkampf-Gold – Triumph in Warna | RSG

Varfolomeev holt Gold im Mehrkampf

Die 19-Jährige hat in Bulgarien noch weitere Chancen auf eine Medaille.
Darja Varfolomeev holt Mehrkampf-Gold
Darja Varfolomeev holt Mehrkampf-Gold
© picture-alliance/ipa-agency.net/SID/Filippo Tomasi
SID
Die 19-Jährige hat in Bulgarien noch weitere Chancen auf eine Medaille.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat nun auch bei Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik Mehrkampf-Gold gewonnen. Die 19-Jährige, die tags zuvor in der Qualifikation gesundheitlich gehandicapt gewesen war, siegte am Samstag im Finale im bulgarischen Warna mit 0,950 Punkten Vorsprung vor Lokalmatadorin Stilijana Nikolowa, Bronze ging an die Ukrainerin Taisiia Onofriichuk.

Varfolomeev, Olympiasiegerin von Paris sowie elfmalige Welt- und nun viermalige Europameisterin, hat in Bulgarien noch weitere Medaillenchancen: Am Sonntag steht sie in den Einzelfinals mit Reifen, Band und Ball. Einzig mit den Keulen hatte sie das Ticket für den Endkampf verpasst.

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