Gold-Doppel! Varfolomeev sahnt bei EM weiter ab

SID 31.05.2026 • 14:08 Uhr Olympiasiegerin Darja Varfolomeev ist auch bei den europäischen Titelkämpfen kaum zu schlagen.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat nach dem prestigeträchtigen Titel im Mehrkampf zwei weitere Einzel-Goldmedaillen bei der Europameisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Die 19 Jahre alte Ausnahmeathletin sicherte sich am letzten Wettkampftag im bulgarischen Warna den Titel mit dem Ball und mit dem Band.

Mit dem Ball gelangen Varfolomeev in einer engen Titelentscheidung 29,550 Punkte. Mit dem Band schaffte die Deutsche sogar überragende 30,000 Punkte und ließ der Konkurrenz keine Chance.

Varfolomeev dominiert mit Band-Rekord

Mit dem Reifen verpasste Varfolomeev als Vierte (29,300 Punkte) nur knapp das Podium, mit den Keulen hatte sie angeschlagen die Qualifikation für das Gerätefinale verpasst. In der Teamwertung landete Deutschland auf Rang fünf.

Im Mehrkampf am Samstag hatte sich Varfolomeev hauchdünn mit 0,950 Punkten Vorsprung vor Lokalmatadorin Stilijana Nikolowa durchgesetzt. „Ich habe mich heute gut und kraftvoll gefühlt“, sagte Varfolomeev, die in der Qualifikation noch gekränkelt hatte, im Anschluss.