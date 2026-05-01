Schock in Japan: Baseball-Schiri nach Schläger-Treffer im Koma

SID 01.05.2026 • 07:14 Uhr Der japanische Umpire wird in einem Spiel von einem herumfliegenden Schläger erwischt.

Ein schwerer Unfall hält den japanischen Profibaseball in Atem. Auch zwei Wochen nach einem Kopftreffer durch einen herumfliegenden Schläger liegt der Schiedsrichter Takuto Kawakami bewusstlos im Krankenhaus. Das bestätigte die Nippon Professional Baseball Organization (NPB) gegenüber lokalen Medien.

Der 30-Jährige war am 16. April bei einer Partie in Tokio hinter der Home Plate im Einsatz, als sich der Schläger aus den Händen von José Osuna (Tokio Yakult Swallows) löste und Kawakami an der linken Kopfseite traf. Der Umpire brach sofort zusammen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Kawakami bleibt nach OP bewusstlos

Dort unterzog man ihn einer Notoperation und verlegte ihn anschließend auf die Intensivstation. Nach Angaben der NPB ist Kawakami inzwischen auf eine normale Station verlegt worden, sein Bewusstseinszustand habe sich jedoch bislang nicht verbessert.

Für Kawakami war es der erste Einsatz als Hauptschiedsrichter an der Home Plate. Osuna entschuldigte sich kurz nach dem Vorfall öffentlich. „Mir tut sehr leid, was passiert ist“, schrieb er unter anderem beim Kurznachrichtendienst X.