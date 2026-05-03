Aufreger-Szene bei Snooker-WM-Finale

SID 03.05.2026 • 23:17 Uhr Im Finale der Snooker-WM, das kurzzeitig wegen eines Protests unterbrochen werden musste, liegt Wu Yize in Führung.

Wu Yize geht mit einer Führung in den entscheidenden Finaltag der Snooker-WM. Nach den ersten beiden Sessions am Sonntag liegt der Chinese mit 10:7 gegen den Engländer Shaun Murphy in Führung. Das im Format „Best-of-35-Frames“ ausgetragene Endspiel wird am Montagnachmittag (14 Uhr MEZ/Eurosport) fortgesetzt. Die Entscheidung fällt ab 20 Uhr.

Während der Nachmittagssession war es im Crucible Theatre zu einem Aufreger gekommen. Eine Frau sprang in den Innenraum, um gegen den übertragenden Sender BBC zu protestieren. Schiedsrichter Rob Spencer und drei Sicherheitsleute führten sie unter Applaus aus der Arena.

Wu peilt historischen Titel an

Wu, der bei der vergangenen WM noch in der ersten Runde am späteren Finalisten Mark Williams gescheitert war, erspielte sich schnell eine 3:0-Führung. Daraufhin übernahm aber Murphy mit vier gewonnenen Frames in Serie die Führung. In der Abendsession machte Wu dann weniger Fehler als sein erfahrener Kontrahent.