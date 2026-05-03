Aufreger-Szene bei Snooker-WM-Finale

Wu Yize geht mit einer Führung in den entscheidenden Finaltag der Snooker-WM. Nach den ersten beiden Sessions am Sonntag liegt der Chinese mit 10:7 gegen den Engländer Shaun Murphy in Führung. Das im Format „Best-of-35-Frames“ ausgetragene Endspiel wird am Montagnachmittag (14 Uhr MEZ/Eurosport) fortgesetzt. Die Entscheidung fällt ab 20 Uhr.
Aufreger-Szene bei Snooker-WM
Während der Nachmittagssession war es im Crucible Theatre zu einem Aufreger gekommen. Eine Frau sprang in den Innenraum, um gegen den übertragenden Sender BBC zu protestieren. Schiedsrichter Rob Spencer und drei Sicherheitsleute führten sie unter Applaus aus der Arena.
Wu peilt historischen Titel an
Wu, der bei der vergangenen WM noch in der ersten Runde am späteren Finalisten Mark Williams gescheitert war, erspielte sich schnell eine 3:0-Führung. Daraufhin übernahm aber Murphy mit vier gewonnenen Frames in Serie die Führung. In der Abendsession machte Wu dann weniger Fehler als sein erfahrener Kontrahent.
Wu würde sich mit dem Titelgewinn zum zweiten chinesischen Weltmeister in Folge krönen. Für Murphy wäre es der zweite Triumph in Sheffield. Der Engländer hatte das Turnier vor 21 Jahren gewonnen, damals war er ebenso wie sein diesjähriger Finalgegner 22 Jahre alt. Wu würde ihn bei einem Finalerfolg jedoch als zweitjüngster Titelträger der WM-Geschichte ablösen. Nur der Schotte Stephen Hendry war mit 21 Jahren bei seinem WM-Sieg 1990 jünger.