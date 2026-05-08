Doppel-Gold & Weltrekord: Nele Stark glänzt bei KK-EM in Osijek

SID 08.05.2026 • 21:41 Uhr In Kroatien überzeugt die 22-Jährige und knackt den Weltrekord ihrer Teamkollegin.

Gewehrschützin Nele Stark hat dem Deutschen Schützenbund einen gelungenen Auftakt bei der Kleinkaliber-Europameisterschaft in Osijek/Kroatien beschert. In der Olympia-Disziplin Dreistellungskampf holte die 22-Jährige sowohl im Einzel als auch im Team Gold. Mit 363,3 Punkten knackte Stark dabei im Einzel auch den erst zuletzt von Teamkollegin Anna Janßen (362,9) aufgestellten Weltrekord.

DSB-Team jubelt über Gold

„Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos und freue mich über die Team-Medaille und die im Einzel. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich im Finale alles umsetzen konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vor allem stehend, weil ich dort normalerweise Probleme habe. Ich bin wunschlos glücklich“, sagte Stark von der SSV Kronau.

In den Anschlagsarten Kniend, Liegend und Stehend belegte Teamkollegin Lisa Grub den sechsten Platz (315,8 Punkte), Janßen scheiterte knapp an der Finalqualifikation. In der Teamwertung gewann die DSB-Auswahl daher mit 1769 Ringen Gold – mit drei Ringen Vorsprung auf Polen. Bei den Männern erreichte kein deutscher Teilnehmer das Finale.