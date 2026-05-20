Turn-WM 2030 in Liverpool: Startschuss für Olympia 2032

Die Weltmeisterschaften im Kunstturnen 2030 werden in Liverpool stattfinden. Das gaben der britische Turn-Verband British Gymnastics und der Internationale Dachverband World Gymnastics am Mittwoch bekannt. Über die Vergabe nach Großbritannien wurde auf der Sitzung des World Gymnastics Council in Sharm El-Sheikh in Ägypten entschieden.
Turn-WM 2030 findet in Liverpool statt
Die Stadt Liverpool im Nordwesten Englands war zuletzt 2022 Ausrichter der Titelkämpfe im Turnen. 2030 kommt es zum WM-Comeback.
Die Turn-WM kehrt nach Großbritannien zurück
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Die Wettkämpfe sollen in der M&S Bank Arena in Liverpool ausgetragen werden, über 400 Turnerinnen und Turner aus 80 Ländern sollen dort um die Medaillen kämpfen.
WM als Chance zur Olympia-Quali
Die WM wird zudem die erste Gelegenheit für die Sportlerinnen und Sportler sein, sich für die Olympischen Spiele 2032 im australischen Brisbane zu qualifizieren.
Liverpool war letztmals 2022 Ausrichter der Turn-WM. In diesem Jahr findet die Weltmeisterschaft im Oktober im niederländischen Rotterdam statt.