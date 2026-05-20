Turn-WM 2030 in Liverpool: Startschuss für Olympia 2032

SID 20.05.2026 • 11:09 Uhr Die Stadt Liverpool im Nordwesten Englands war zuletzt 2022 Ausrichter der Titelkämpfe im Turnen. 2030 kommt es zum WM-Comeback.

Die Weltmeisterschaften im Kunstturnen 2030 werden in Liverpool stattfinden. Das gaben der britische Turn-Verband British Gymnastics und der Internationale Dachverband World Gymnastics am Mittwoch bekannt. Über die Vergabe nach Großbritannien wurde auf der Sitzung des World Gymnastics Council in Sharm El-Sheikh in Ägypten entschieden.

Die Wettkämpfe sollen in der M&S Bank Arena in Liverpool ausgetragen werden, über 400 Turnerinnen und Turner aus 80 Ländern sollen dort um die Medaillen kämpfen.

WM als Chance zur Olympia-Quali

Die WM wird zudem die erste Gelegenheit für die Sportlerinnen und Sportler sein, sich für die Olympischen Spiele 2032 im australischen Brisbane zu qualifizieren.