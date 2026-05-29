EM-Dämpfer: Darja Varfolomeev verpasst Keulen-Finale – 4x Gold?

SID 29.05.2026 • 12:56 Uhr Darja Varfolomeev hat bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Warna das Einzelfinale mit den Keulen verpasst. Dennoch steht die Olympiasiegerin in drei von vier Einzelfinals und darf auch auf Gold im Mehrkampf hoffen.

Ungewohnter Dämpfer für Olympiasiegerin Darja Varfolomeev: Die 19-Jährige hat bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Warna das Einzelfinale mit den Keulen verpasst. Nach der Qualifikation reichte es für die Vorzeigeathletin des Deutschen Turner-Bundes (DTB) mit 28,150 Punkten nicht für einen Platz unter den ersten acht. Dennoch kann sie in Bulgarien noch vier Goldmedaillen gewinnen.

Varfolomeev klar auf Finalkurs

Denn mit dem Band zeigte Varfolomeev eine gewohnt starke Leistung. Als Führende nach der Hälfte der Teilnehmerinnen liegt sie mit 29,400 Punkten klar auf Finalkurs. Tags zuvor hatte sie bereits zwei weitere Einzel-Endkämpfe erreicht. Mit dem Reifen gelang Varfolomeev mit 29,750 Punkten der Bestwert, mit dem Ball kam die Schmidenerin auf 27,400 Punkte, was Rang sechs bedeutete.