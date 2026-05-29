EM-Dämpfer: Darja Varfolomeev verpasst Keulen-Finale – 4x Gold?

Ungewohnter Dämpfer für Olympiasiegerin Darja Varfolomeev: Die 19-Jährige hat bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Warna das Einzelfinale mit den Keulen verpasst. Nach der Qualifikation reichte es für die Vorzeigeathletin des Deutschen Turner-Bundes (DTB) mit 28,150 Punkten nicht für einen Platz unter den ersten acht. Dennoch kann sie in Bulgarien noch vier Goldmedaillen gewinnen.
Ungewohnter Dämpfer für Varfolomeev
Varfolomeev klar auf Finalkurs
Denn mit dem Band zeigte Varfolomeev eine gewohnt starke Leistung. Als Führende nach der Hälfte der Teilnehmerinnen liegt sie mit 29,400 Punkten klar auf Finalkurs. Tags zuvor hatte sie bereits zwei weitere Einzel-Endkämpfe erreicht. Mit dem Reifen gelang Varfolomeev mit 29,750 Punkten der Bestwert, mit dem Ball kam die Schmidenerin auf 27,400 Punkte, was Rang sechs bedeutete.
Die Goldmedaillengewinnerin im Mehrkampf von Paris will sich am Schwarzen Meer Schwung für die Heim-Weltmeisterschaften in Frankfurt am Main Mitte August holen. Am Samstag steigen der Einzel-Mehrkampf sowie die Qualifikation in der Gruppe und der Mehrkampf. Den Abschluss bilden am Sonntag die Einzel-Gerätefinals und die Gerätefinals in der Gruppe. Varfolomeev darf sich in ihrer jungen Karriere bereits elfmalige Welt- und dreimalige Europameisterin nennen.